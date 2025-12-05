„Dla ministra finansów to jest szczęście, że on może pakować do więzienia swoich przeciwników politycznych. A w mojej ocenie, tak jak powtarzam i będę powtarzał – cała ta praktyka jest uderzeniem w państwo prawa i fundamenty demokracji” - powiedział Bronisław Wildstein, pisarz i publicysta w rozmowie z Tadeuszem Płużańskim na antenie Telewizji wPolsce24.
Redaktor Płużański poprosił swojego rozmówcę o porównanie obu szczytów medycznych: wczorajszego, zorganizowanego przez rząd, i dzisiejszego - zorganizowanego przez prezydenta.
Znowu dowiadujemy się, że na nic nie ma pieniędzy. To jest bardzo charakterystyczne, ale ja wracam do tego, bo to jednak jest bardzo znaczące. Otóż minister finansów, który w pewnym sensie odpowiada za to, że nie ma pieniędzy - bo on jest od tego, żeby tę kasę…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747506-wildstein-caly-ten-rzad-to-pacynki-donalda-tuska