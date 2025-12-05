Włodzimierz Czarzasty jest od niedawna marszałkiem Sejmu, a parlamentarzyści już zdążyli zatęsknić za sposobem prowadzenia obrad przez Szymona Hołownię. Marcelina Zawisza zgłosiła się do Czarzastego z prośbą o możliwość zabrania głosu, ten jednak odmówił. „Jak to marszałek Witek nie pozwalała zabrać głosu to był zamordyzm i koniec demokracji. Jak robi to ‘demokratyczna’ większość to jak widać można” - skomentowała posłanka Razem na portalu X.
Po głosowaniu nad jedną z sejmowych poprawek Marcelina Zawisza chciała zabrać głos z mównicy, żeby zadać pytanie.
Marszałek Włodzimierz Czarzasty odpowiedział posłance: „Umówiliśmy się, że nie ma zgłoszeń”.
Podobno demokratyczna władza nastała, więc proszę o możliwość zadania pytania
— domagała się Zawisza.
Czarzasty pozostał jednak nieugięty i nie zezwolił parlamentarzystce wstąpić na mównicę sejmową.
Zawisza: „Demokraci od siedmiu boleści”
Posłanka Razem odniosła się do sprawy na portalu X.
Nie ma pytań. Jak to marszałek Witek nie pozwalała zabrać głosu to był zamordyzm i koniec demokracji. Jak robi to „demokratyczna” większość to jak widać można. Demokraci od siedmiu boleści
— skomentowała.
