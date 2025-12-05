wideo

Czarzasty nie dopuszcza lewicowych kompanów do głosu. Zawisza w gorzkiej konstatacji: "Demokraci od siedmiu boleści"

Marcelina Zawisza i Włodzimierz Czarzasty / autor: PAP/Albert Zawada
Marcelina Zawisza i Włodzimierz Czarzasty / autor: PAP/Albert Zawada

Włodzimierz Czarzasty jest od niedawna marszałkiem Sejmu, a parlamentarzyści już zdążyli zatęsknić za sposobem prowadzenia obrad przez Szymona Hołownię. Marcelina Zawisza zgłosiła się do Czarzastego z prośbą o możliwość zabrania głosu, ten jednak odmówił. „Jak to marszałek Witek nie pozwalała zabrać głosu to był zamordyzm i koniec demokracji. Jak robi to ‘demokratyczna’ większość to jak widać można” - skomentowała posłanka Razem na portalu X.

Po głosowaniu nad jedną z sejmowych poprawek Marcelina Zawisza chciała zabrać głos z mównicy, żeby zadać pytanie.

Marszałek Włodzimierz Czarzasty odpowiedział posłance: „Umówiliśmy się, że nie ma zgłoszeń”.

Podobno demokratyczna władza nastała, więc proszę o możliwość zadania pytania

— domagała się Zawisza.

Czarzasty pozostał jednak nieugięty i nie zezwolił parlamentarzystce wstąpić na mównicę sejmową.

Zawisza: „Demokraci od siedmiu boleści”

Posłanka Razem odniosła się do sprawy na portalu X.

Nie ma pytań. Jak to marszałek Witek nie pozwalała zabrać głosu to był zamordyzm i koniec demokracji. Jak robi to „demokratyczna” większość to jak widać można. Demokraci od siedmiu boleści

— skomentowała.

