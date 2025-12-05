Na jaw wyszła bulwersująca sprawa! Ministerstwo Zdrowia w sytuacji dramatycznej zapaści w służbie zdrowia, znalazło fundusze na… współfinansowanie programu rozrywkowego TVN „Top Model”. „Wstyd! Nie ma dla dzieci, nie ma dla seniorów. Są pieniądze nie tylko dla „czystej wody”, ale nawet dla TVN” - alarmowała w Sejmie Anna Kwiecień, posłanka PiS.
O sprawie z mównicy sejmowej alarmowała Anna Kwiecień posłanka Prawa i Sprawiedliwości.
Panie marszałku, panie ministrze, nie ma pieniędzy na leczenie zaćmy, na leki dla seniorów, na przyjmowanie pacjentów do szpitala na zabiegi planowane, ale Ministerstwo Zdrowia, szanowni państwo, znalazło 320 000 na działania marketingowe w TVN-owskim programie „Top Model”. Wyobrażacie sobie państwo? Na to pieniądze się znalazły
— mówiła.
Proszę państwa, jedyne skuteczne leczenie systemu ochrony zdrowia to odsunąć was od władzy. Tak! Wstyd! Nie ma dla dzieci, nie ma dla seniorów. Są pieniądze nie tylko dla „czystej wody”, ale nawet dla TVN
— dodała.
320 tysięcy na „Top Model”
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Paweł Rybicki, publicysta.
Faktycznie na social mediach Top Model jest info o „współpracy” z Ministerstwem Zdrowia. Poseł Anna Kwiecień poinformowała, że kosztowało to 320 tys. zł. Czyli szpitale są zamykane, a w tym samym czasie kasa płynie do TVN?
— pytał.
Głos zabrała także Agata Puścikowska, dziennikarka, autorka książek.
Słyszeliście, że min zdrowia wydało 320 tysi na współpracę z programem Top Model? To jest w ogóle prawda? Bo właśnie dzwoniła bardzo bliska mi osoba, że odwołali jej planowy zabieg na zaćmę (szpital w Warszawie). Starsza, prawie nie widzi. Szkoda kurde, że nie jest modelką
— mówiła.
Wyliczanka absurdów
Sprawie przyjrzał się także Kanał Zero.
Wyliczanka absurdów pokazujących, w jak złym stanie jest polska służba zdrowia, naprawdę może zjeżyć włos na głowie - od finansowej zapaści, przez brak przyjęć pacjentów, po masowe zwolnienia personelu. A w tym wszystkim… ciekawostka o wydaniu 320 tys. zł na współpracę z programem Top Model. Brzmi jak żart? Niestety nie
— napisano na oficjalnej stronie kanału.
W mediach społecznościowych pojawił się komentarz Krzysztofa Stanowskiego, w którym ten odniósł się do tych bulwersujących informacji.
Ministerstwo Zdrowia wydało 320 000 zł na współpracę z telewizją TVN przy programie „Top Model”. Jeszcze raz… Ministerstwo Zdrowia wydało 320 000 zł na współpracę z telewizją TVN przy programie „Top Model”. Okej
— podsumował.
Zapaść w służbie zdrowia
Czy w sytuacji zapaści w służbie zdrowia, kiedy brakuje pieniędzy na podstawowe świadczenia medyczne, Ministerstwo Zdrowia powinno przykładać rękę do finansowania programu komercyjnej stacji, który ze zdrowiem nie ma niczego wspólnego? Wydaje się to raczej dość wątpliwe.
