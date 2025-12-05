W Sejmie zaprotestowała grupa działaczy związków zawodowych pracowników sądów. W 2026 r. waloryzacja ich wynagrodzeń wyniesie 3 proc. „Nie zgadzamy się na zabranie 95 mln na wynagrodzenia pracowników sądów” - napisała Urszula Łobodzińska, prawnik i działaczka związkowa. Protest, podczas którego działaczki rozwinęły na galerii sejmowej transparent „Oddajcie pieniądze pracownikom sądów!” próbowała zablokować Straż Marszałkowska.
W Sejmie trwa debata w sprawie budżetu na 2026 r. Na galerii pojawiła się m.in. grupa pracowników sądów i przedstawicieli związków zawodowych, protestując przeciwku zabraniu 95 mln zł na wynagrodzenia tej grupy.
Ja i Edyta Odyjas przed chwilą w Sejmie. Nie zgadzamy się na zabranie 95 mln na wynagrodzenia pracowników sadów. 3 proc. waloryzacji w 2026 roku to hańba!
— napisała na X Urszula Łobodzińska, działaczka związkowa i prawnik, publikując zdjęcie, na którym rozwija transparent „Oddajcie pieniądze pracownikom sądów”.
„Żurek nie ma dobrego dnia”
Na protest zwracali uwagę parlamentarzyści opozycji.
W Sejmie dziś protest pracowników sądów, który próbowała zablokować Straż Marszałkowska. Polacy coraz częściej będą okazywać swój sprzeciw wobec tej patowladzy!
— napisała Olga Semeniuk z PiS.
Związki zawodowe bronią pracowników sądów! Tusk chce zabrać z wynagrodzeń pracowników sądów 95 mln zł. Złożyliśmy poprawkę przywracającą te pieniądze - kolacja Tuska chce tę poprawkę odrzucić
— przypomniał Michał Woś, również z tego ugrupowania.
Pracownicy sądów, ograbieni przez rząd Tuska, postanowili upomnieć się o swoje prawa podczas głosowań budżetowych. Straż Marszałkowska natychmiast interweniowała
— podkreślił parlamentarzysta PiS Radosław Fogiel.
Żurek nie ma dobrego dnia. Złamał prawo, ujawniając to, co było przedmiotem niejawnego posiedzenia Sejmu, a teraz pracownicy sądów żądają od niego, żeby przestał ich okradać
— napisał polityk PiS Andrzej Śliwka, załączając nagranie, na którym protestujący skandują „Złodzieje! Złodzieje!”.
ODDAJCIE PIENIĄDZE PRACOWNIKOM SĄDÓW!!!
— napisała Paulina Matysiak, poseł niezrzeszona.
W Sejmie pracownicy sądów domagają się od rządu cofnięcia poprawki zabierającej im środki na podwyżki
— podkreśliła poseł Razem Marcelina Zawisza.
X/Joanna Jaszczuk
