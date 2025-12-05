Nagrano reakcję premiera Donalda Tuska na wystąpienie Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta RP. Szef rządu nieudolnie próbował reagować uśmiechem na mocne oskarżenia, które padały pod jego adresem. Na słowa o tym, jakiego Bogucki chciałby mieć premiera rządu Tusk odpowiedział: „no ale nie masz chłopie”. „Czyli Raport Stróżyka 2.0, a więc nic!” - podsumował prof. Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Premier Donald Tusk przedstawił w Sejmie informację w sprawie bezpieczeństwa państwa. Podczas posiedzenia głos zabrał Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, który nie zostawił suchej nitki na szefie rządu.
Trudne pytania
Wie pan, gdybym chciał premierze te granice stawiać, to - sięgając do historii - mógłbym zapytać, gdzie pan był. Czy po ruskiej, czy po polskiej stronie wtedy, kiedy pan przeprowadzał reset z Rosją? Gdzie pan był? Czy po ruskiej, czy po polskiej stronie, kiedy pan na granicy stawał, kiedy polscy żołnierze i funkcjonariusze strzegli tej granicy i mówili, że trzeba jej bronić?
— pytał Bogucki.
Polacy mówili, że trzeba jej bronić, mówili: „jesteśmy murem za polskim mundurem”. A pan mówił: to są biedni ludzie, których trzeba tutaj wpuścić. Gdzie pan był, jak był realizowany ten scenariusz napisany przez Putina w Moskwie i realizowany przez Łukaszenkę? Gdzie pan był? Czy pan był ruski, czy po polskiej stronie? Gdzie pan był? Jak różne gwiazdki i celebryci obrażali polski mundur, pluli na ten mundur dosłownie i w przenośni. Gdzie pan wtedy był, panie premierze?
— nie odpuszczał.
Gdzie pan był wtedy, kiedy darował pan dług Gazpromowi, kiedy nawet szefowie pana spółek mówili, że nie wolno tego zrobić? Gdzie pan wtedy był? Gdzie pan był wtedy, kiedy pan mówił, że niepotrzebny nam jest gazoport w Świnoujściu, bo mamy gaz norweski, bo mamy przecież ważne kontrakty rosyjskie. Po której stronie pan wtedy był? Po ruskiej czy po polskiej? I tak można wymieniać panie premierze, bardzo długo
— wskazywał prezydencki minister.
I to nie jest panie premierze powód do uśmiechu, bo ja bym chciał mieć premiera polskiego rządu, nawet, wobec którego jestem w opozycji, ale który w zasadniczych kwestiach: państwa, interesu publicznego, bezpieczeństwa naszych obywateli, nie kieruje się rozedrganiem bieżączki politycznej i nie gasi pożarów, które sam wzniecił jakimiś akcjami służb, tylko odpowiedzialnie prowadzi polskie sprawy, nawet w głębokim sporze, ale o coś, a nie przeciwko komuś, nie przeciwko prezydentowi
— podkreślał.
Reakcja Tuska
Na nagraniu dostępnym w sieci widać, że Donald Tusk nie najlepiej sobie radził z mocnymi słowami, które padają pod jego adresem.
Na słowa o tym, jakiego Bogucki chciałby mieć premiera rządu, Tusk odpowiedział: „no ale nie masz chłopie”.
To chyba najlepsze podsumowanie
— ocenił poseł PiS Andrzej Śliwka.
Czyli Raport Stróżyka 2.0, a więc nic! Dziękuję Zbigniewowi Boguckiego
— wskazał prof. Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
