„Należy najpierw zastanowić się, ponieważ oczywiście za chwilę Wysoka Izba podejmie decyzję, czy odrzucić weto prezydenta. Wierzę głęboko, że tak się nie stanie, ale należy się zastanowić, dlaczego w ogóle to pierwsze weto jest dzisiaj głosowane” - zaznaczył Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, w Sejmie, odpowiadając na pytania dotyczące ustawy o rynku kryptoaktywów przed samym głosowaniem w sprawie odrzucenia weta prezydenta Nawrockiego.
Po pierwsze, kiedy projekt ustawy wpływał do Sejmu, nie było mowy o ruskich agentach i mafiach. Kiedy było pierwsze czytanie, nie było to podnoszone. Kiedy było drugie czytanie, też nikt o tym nie mówił. Śledziłem protokoły komisji, także tam nie było żadnych informacji, że ta ustawa ma temu właśnie przeciwdziałać. Później były głosowania. Następnie Senat i także żadnych informacji o tym, że dotyczy to tak poważnych spraw, jak tutaj w części jawnej pan premier mówił
— zauważył.
„Celem uderzenie w prezydenta Nawrockiego”
Jak wskazał, jeszcze dwa dni temu dochodziły do niego informacje, że koalicja 13 grudnia „zajmie się wetem dotyczącym tak zwanej ustawy łańcuchowej, chociaż lepiej ją nazywać ustawą kojcową”.
I nagle wczoraj przed godziną 14:00, kiedy jestem na szczycie u pana premiera, telefon z kancelarii, bo jest pilne posiedzenie komisji finansów dotyczących tej ustawy. Nigdy o tym nikt nie wspominał. Następnie bardzo szybka informacja. Kolejnego dnia niejawne posiedzenie Sejmu. Po co to wszystko? Jest tylko jeden cel i doskonale o tym wiecie. Po to, żeby przykryć wszystko to, co nie udaje się rządowi Donalda Tuska. Po to, żeby przykryć szczyt pana prezydenta Nawrockiego, który dzisiaj odbywał się w Pałacu Prezydenckim i na szybko ten szczyt drugi zwołany przez pana premiera wczoraj po to, żeby nie mówić o ochronie zdrowia, która jest w dramatycznym stanie. Ochronie zdrowia, która nie jest już tylko chora, ona nie jest na SOR-rze, ona jest w głębokiej zapaści. O tym nie chcecie dyskutować, dlatego wrzucacie tematy zastępcze i taka jest prawda. I dzisiaj cały dzień, zamiast mówić o ochronie zdrowia, zamiast mówić faktycznie o bezpieczeństwie, zamiast mówić o polskiej armii, zamiast mówić o stosunkach międzynarodowych, jest bicie piany pod przykryciem niejawnych informacji, tylko po to, żeby uderzyć w pana prezydenta Nawrockiego i w prawą stronę sceny politycznej, i w prawicowe media
— ocenił Zbigniew Bogucki.
Następna rzecz. Myślę, że pan premier Tusk, jego nieobecność, skoro to jest tak doniosła sprawa, tak ważny problem, tak doniosły dla bezpieczeństwa Polski i Polaków, to dzisiaj w tym momencie już pana premiera nie ma, pana ministra sprawiedliwości nie ma, ministra spraw wewnętrznych nie ma, koordynatora służb specjalnych nie ma. Tak bardzo przejęli się bezpieczeństwem Polaków, że postanowili pójść już i odpocząć i jeszcze jedno, myślę, że Donald Tusk już doskonale wie, że przegra to głosowanie, dlatego go dzisiaj tutaj nie ma. Zostawił was samych. Wy będziecie krzyczeć w jego imieniu, zadawać pytania, atakować prezydenta, atakować prawą stronę sceny politycznej, a on już wie, wie, że już przegrał […]
— zastrzegł.
„Nie wystarczy krzyczeć, nie wystarczy zamydlać sytuacji”
Zbigniew Bogucki zwrócił się również do posła Frysztaka.
Imponujący wzrost, ale wprost proporcjonalnie brak logiki, brak elementarnej logiki i niestety panie pośle muszę powiedzieć wprost proporcjonalnie brak kultury osobistej, kiedy pan występował z tego miejsca i również brak takiego merytorycznego przygotowania. Nie wystarczy krzyczeć, nie wystarczy zamydlać sytuacji, warto coś przeczytać czasami […]
— powiedział, mówiąc do Frysztaka.
Pan poseł Giertych pytał mnie o człowieka o imieniu Kral. Znam Hannę Krall, nie znam innej. Na wszystkie właściwie chyba pana pytania mogę odpowiedzieć przecząco, nawet jeżeli chodzi o pana prezesa Sakiewicza. Też w tym czasie nie rozmawiałem i nie spotykałem się z nim. Może pan uruchomić prokuratora Żurka, sprawdzić bilingi. Bardzo proszę. Jestem do państwa dyspozycji. Więc oprócz różnego rodzaju przekłamań, insynuacji, ataków i próby budowania grozy wokół tej ustawy, ponawiam propozycję Prezydenta Rzeczypospolitej pana Karola Nawrockiego, żeby w bardzo krótkim czasie ponad podziałem politycznym, z uwzględnieniem działalności gospodarczej, innowacyjności, ale przede wszystkim bezpieczeństwa naszych obywateli, bezpieczeństwa państwa polskiego, podjąć energiczną inicjatywę ustawodawczą, którą na pewno podejmie pan prezydent, ale też będzie oczekiwał, że parlament, a przede wszystkim koalicja rządząca krócej niż po roku wykrzesze z siebie nową ustawę […]
— wskazał. Bogucki.
„Zrobiliście państwo hucpę polityczną”
Jak wskazał szef KPRP, „zrobiliście państwo hucpę polityczną, próbując uderzyć w prezydenta, próbując uderzyć w środowiska prawicowe i w prawicowe media”.
Nic z tego nie wyszło. Pan premier. Nie mogę mówić o tej części niejawnej, chociaż pan minister Żurek z tego miejsca wydaje się, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że popełnił przestępstwo, bo na stronach Sejmu już ta część wypowiedzi, jak wskazują niektórzy posłowie, jest wycięta. Ja rozumiem, że zadziałają służby, przypominam, panie prokuratorze Żurek - 241. Nie wystarczy wyciąć na YouTubie, nie wystarczy udać, że tej wypowiedzi nie było, bo wszyscy ją słyszeliśmy i takiego macie prokuratora generalnego, człowieka, który przychodzi, jest na części niejawnej, a później mówi to, co tam się działo. Jestem przekonany, że Wysoka Izba stanie po stronie rozsądku, że polscy patrioci bez względu na to, z której strony sceny politycznej się wywodzą, będą głosować w interesie Polski, w interesie Polaków, że to weto pana prezydenta się utrzyma, a ten wniosek po prostu przepadnie i będzie to kolejna porażka przede wszystkim Donalda, który tę całą rozgrywkę w ostatnich godzinach przygotowywał
— dodał Zbigniew Bogucki.
oprac. Natalia Wierzbicka
