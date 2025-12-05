Sejm w głosowaniu nie odrzucił weta prezydenta Nawrockiego wobec ustawy o kryptoaktywach! Na 435 posłów, za odrzuceniem prezydenckiego weta głosowały 243 osoby, przeciw - 192. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
Koalicja rządząca nie uzyskała większości 3/5 (261 głosów „za”) w sprawie odrzucenia weta prezydenta Karola Nawrockiego. „Przeciw” głosowali wszyscy obecni dziś na posiedzeniu posłowie PiS, Konfederacji oraz Republikanów. Wszyscy obecni na sali plenarnej przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050, a także - Razem i posłowie niezrzeszeni, głosowali „za”.
Ilu parlamentarzystów głosowało?
Na 188 parlamentarzystów PiS w głosowaniu wzięło udział 172. 16 posłów było nieobecnych. Ze 156 posłów KO głosowało 154. Z PSL głosowało 31 z 32 parlamentarzystów, z Polski 2050- 29 z 31.
W głosowaniu wzięło udział wszystkich 21 posłów Lewicy, 14 z 16 posłów Konfederacji, 4 z 5 niezrzeszonych parlamentarzystów, 4 z 3 przedstawicieli Republikanów, wszystkich 4 parlamentarzystów Razem i wszyscy 3 posłowie Konfederacji Korony Polskiej.
Sejm przyjął informację premiera
W popołudniowym bloku głosowań Sejm nie przyjął wniosku o odrzucenie informacji szefa rządu. Za przyjęciem tego wniosku zagłosowało 197 posłów, przeciwko 236 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Tym samym - jak podkreślił prowadzący obrady marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty - informacja premiera została przyjęta przez izbę do wiadomości.
