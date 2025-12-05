PILNE!

Koalicja 13 grudnia nie dała rady. Sejm nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach!

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Posłowie na sali obrad Sejmu / autor: PAP/Paweł Supernak
Posłowie na sali obrad Sejmu / autor: PAP/Paweł Supernak

Sejm w głosowaniu nie odrzucił weta prezydenta Nawrockiego wobec ustawy o kryptoaktywach! Na 435 posłów, za odrzuceniem prezydenckiego weta głosowały 243 osoby, przeciw - 192. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wyniki głosowania / autor: YT: Sejm.gov.pl
Wyniki głosowania / autor: YT: Sejm.gov.pl

Koalicja rządząca nie uzyskała większości 3/5 (261 głosów „za”) w sprawie odrzucenia weta prezydenta Karola Nawrockiego. „Przeciw” głosowali wszyscy obecni dziś na posiedzeniu posłowie PiS, Konfederacji oraz Republikanów. Wszyscy obecni na sali plenarnej przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050, a także - Razem i posłowie niezrzeszeni, głosowali „za”.

CZYTAJ TAKŻE:

-Bogucki do Tuska: Pan staje tutaj, leje krokodyle łzy, straszy Polaków, mówi o rosyjskiej mafii. Gdzie pan był, po ruskiej czy po polskiej stronie?

-Tusk dostał szału w Sejmie! „Ludzie, ogarnijcie się!”. Opozycja domaga się odtajnienia niejawnej części obrad ws. kryptowalut

Ilu parlamentarzystów głosowało?

Na 188 parlamentarzystów PiS w głosowaniu wzięło udział 172. 16 posłów było nieobecnych. Ze 156 posłów KO głosowało 154. Z PSL głosowało 31 z 32 parlamentarzystów, z Polski 2050- 29 z 31.

W głosowaniu wzięło udział wszystkich 21 posłów Lewicy, 14 z 16 posłów Konfederacji, 4 z 5 niezrzeszonych parlamentarzystów, 4 z 3 przedstawicieli Republikanów, wszystkich 4 parlamentarzystów Razem i wszyscy 3 posłowie Konfederacji Korony Polskiej.

Sejm przyjął informację premiera

W popołudniowym bloku głosowań Sejm nie przyjął wniosku o odrzucenie informacji szefa rządu. Za przyjęciem tego wniosku zagłosowało 197 posłów, przeciwko 236 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Tym samym - jak podkreślił prowadzący obrady marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty - informacja premiera została przyjęta przez izbę do wiadomości.

CZYTAJ TAKŻE:

-Utajnione obrady nie poszły po myśli premiera? Dziedziczak: „Znakomite wystąpienie miał minister Zbigniew Bogucki”; „Rozjechał Donalda Tuska”

-Na nic fortel premiera z utajnieniem obrad. Opozycja punktuje wystąpienie Tuska. „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”; „Żenująca szopka”

-Żurek w Sejmie ujawnił wypowiedź Bosaka z… niejawnej części posiedzenia? „To przestępstwo zagrożone karą do 5 lat więzienia”

PAP/sejm.gov.pl/Adam Kacprzak, Joanna Jaszczuk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych