W Sejmie rozgorzała żywiołowa dyskusja na temat rządowej ustawy ws. kryptowalut, która została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Posłowie opozycji wytykali Koalicji 13 Grudnia hipokryzję i działania na szkodę Polaków, którzy zainwestowali w cyfrowe pieniądze. Ostatecznie ekipa Tuska poniosła porażkę, a prezydenckie weto zostało utrzymane w sejmowym głosowaniu.
Kowalski: „Polacy mają obowiązek poznać prawdę”
Poseł Kowalski zapowiedział, że klub Prawa i Sprawiedliwości złoży wniosek o odtajnienie piątkowego niejawnego punktu obrad.
Argumentował, że „szopka (premiera) Donalda Tuska musi być jawna”, a „Polacy mają obowiązek poznać prawdę”.
Jakubiak: „To jest wszystko PR i udawanie”
Marek Jakubiak zwrócił uwagę na fakt, że ekipa Tuska nie podjęła wcześniej tematu kryptowalut.
Od kilkunastu lat rynek kryptowalut istnieje. Co robiliście państwo przez ostatnie dwa lata? To jest sprawa pilna i ryzykowna, ale wolnością człowieka jest ryzykowanie, gdy chce
— powiedział.
Następnie wskazał na rządowe ławy, gdzie siedziała… jedna osoba.
To jest wszystko PR i udawanie. Cała ruska agentura. Mafie nie używają dolarów, euro? Tylko Bitcoiny? Z księżyca jesteście albo tylko i wyłącznie szczujecie jednych na drugich. Nie ma tu premiera Donalda Tuska, który powinien wysłuchać co w ustawie jest złe. On jest zainteresowany tylko i wyłącznie własnym poglądem na sprawę. Jedna firma do zniszczenia, której nazwa padła. Dlaczego? Ponieważ weszła w drogę premierowi
— dodał.
Wójcik: „Przegracie przy tym wecie”
To najbardziej absurdalne posiedzenie, w jakim uczestniczę, a jestem którąś kadencję. Nie wiem kiedy była część tajna, kiedy jawna. Beznadziejna sytuacja w NFZ, w gospodarce Trzeba było coś wymyślić i przykryć te tematy. Wymyśliliście sobie debatę na temat kryptowaluty
— stwierdził poseł PiS Michał Wójcik.
Było nudno dopóki drugi raz nie wyszedł Donald Tusk i zaczął mówić takie rzeczy, że zacząłem przecierać oczy i uszy. Myślałem, że siedzący nieopodal Żurek pokaże mu: „Donald, popełniasz przestępstw”. Ale nie pokazał, wyszedł na mównicę i powiedział, że w części utajnionej padła taka wypowiedź. Obaj panowie popełniliście przestępstwo. Dziś przegracie przy tym wecie
— kontynuował.
Moskal: Ustawa powinna mieć kilkanaście stron
Słusznie zawetowana przez prezydenta ustawa, to książkowy przykład unijnego gold platingu. Powinna mieć najwyżej kilkanaście stron, a ma 120. Jest napisana przez bankowych lobbystów albo ludzi, których myślenie o finansach zatrzymało się 30 lat temu
— skwitował parlamentarzysta PiS Michał Moskal.
Jeśli myślicie o sektorze fin-tech, żeby dokładać kolejne obciążenia, nieproporcjonalne do tego co się dzieje w innych krajach UE. Że jeżeli ktoś zarejestruje firmę w innym kraju i będzie płacić kilkukrotnie mniejsze podatki świadcząc jednocześnie usługi na terenie Polski, to w żaden sposób nie wpływacie na bezpieczeństwo Polaków. Doprowadzicie do sytuacji, że Polak, który zostanie oszukany będzie w lepszej sytuacji. Doprowadzicie do tego, że nie będzie go obowiązywała polska jurysdykcja i będzie walczyć przed sądem na Litwie czy w Estonii
— wyjaśnił.
Śliwka: Czarzasty powinien odtajnić posiedzenie
Gwarancją polskiego bezpieczeństwa jest osunięcie Tuska, Tomasza Siemoniaka i Marcina Kierwińskiego od władzy. To, co mówił dziś Tusk, dla mnie to było zdumiewające. Najbardziej prorosyjski premier po 1989 roku miał czelność mówić, to co dziś mówił. W momencie, gdy minister Bogucki mówił, że chciałby mieć polskiego premiera, siedzący tu Tusk powiedział: „Chłopie, ale nie masz”
— powiedział poseł PiS Andrzej Śliwka.
Projekt ustawy, który został zawetowany przez prezydenta potwierdza to, że prezydent nie boi się podejmować odważnych decyzji. Ta ustawa była złą ustawą, która wymaga absolutnej poprawki. W imieniu KP PiS chcę złożyć na ręce marszałka Czarzastego, żeby odtajnił część, która została utajniona
— dodał.
Kanthak: „Pomysł na przykrycie waszej beznadziejnej władzy”
Najwyraźniej Igor Ostachowicz w dalszym ciągu wymyśla plany PR dla premiera, zawsze jak się pali pod czterema literami, to premier wychodzi i wymyśla wojny z różnymi środowiskami. Dziś mamy nową odmianę walki z trzema milionami Polaków, którzy mają kryptowaluty
— wyjaśnił poseł PiS Jan Kanthak.
To pomysł na przykrycie waszej beznadziejnej władzy. Zarzuty z Rosją to w waszym wykonaniu klasyka. Dziwię się, że nie padło jeszcze nic o polexit. To jest trójpak: Prorosyjskie związki, walka z środowiskami i polexit. W dalszym kroku możecie domagać się wycofania gotówki, bo przecież Rosjanie mogą z gotówki korzystać
— powiedział.
Szynkowsk vel Sęk: „To jest groteska”
To jest groteska. O tym, co będzie na utajnionej części posiedzenia informowały wczoraj media i posłowie opozycji. Chodzi tylko o odciągnięcie uwagi od problemów w NFZ. Nie udało się rządowym spotkaniem, na które wybrał się minister Bogucki, który zmiażdżył argumentację Tuska
— stwierdził były wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.
Spróbowano zorganizować tajne posiedzenie. Państwo uważacie, że takimi tanimi spektaklami rozgrywanymi od 2009 roku - Afery Hazardowej, Amber Gold, Taśmowej - zawsze to samo, Tusk odsuwa uwagę od problemów tanimi spektaklami, naprawdę sądzicie, że ktokolwiek jest w stanie uwierzyć w taki spektakl?
— dodał.
Giertych próbuje uderzyć w prezydenta
Trzy dni przed wetem pana prezydenta w Monako pan Tomasz Sakiewicz spotkał się z szefem największej giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem. Wydruk wskazuje na to, że Krall sfinansował pobyt w hotelu Sakiewicza, głównego inwestora medialnego PiS
— powiedział poseł KO Roman Giertych.
Mam pytanie panie Bogucki, czy Sakiewicz konsultował z Kralem weto pana prezydenta? Czy spotkał się pan z Sakiewiczem pomiędzy 27 listopada, a wetem pana prezydenta? Czy z nim się spotkał prezydent Nawrocki? Czy pan się kiedyś z nim spotkał?
— dopytał.
Domański: Brak wejścia ustawy to brak ochrony konsumenta
Zawetowana przez prezydenta ustawa poprzez wyznaczenie KNF jako podmiotu nadzorującego rynek radykalnie utrudniałaby prowadzenie działalności przez nieuczciwe podmioty z państw trzecich
— powiedział minister finansów Andrzej Domański.
Ocenił, że brak wejścia w życie ustawy o rynku kryptoaktywów oznacza brak ochrony konsumenta i inwestora oraz wzrost nadużyć i oszustw na tym rynku.
Adam Bąkowski/Sejm/PAP
