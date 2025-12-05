Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podczas części jawnej dzisiejszego posiedzenia Sejmu zacytował wypowiedź jednego z posłów, która padła… podczas części zamkniętej. „Ujawnienie przez Żurka tej wypowiedzi jest przestępstwem!” - zwrócił uwagę Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji. Politycy tego ugrupowania podkreślają również, że fragment, w którym Żurek mówi o tym, co wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak powiedział na tajnym posiedzeniu, miał zostać usunięty z transmisji na stronie Sejmu oraz na kanale w serwisie YouTube.
Dzisiejsze obrady Sejmu w sprawie prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach (głosowanie w sprawie odrzucenia weta głowy państwa zarządził marszałek Włodzimierz Czarzasty), były bardzo burzliwe - a przynajmniej w części jawnej. Tej niejawnej poznać nie możemy, choć po oskarżeniach rzucanych przez premiera Donalda Tuska w części otwartej - zapewne przydałoby się.
Żurek ujawnił wypowiedź z niejawnego posiedzenia?
Mimo całej otoczki tajemnicy i pewnej atmosfery zagrożenia, niektórzy przedstawiciele obecnego rządu najwyraźniej zapomnieli o tym, co znaczy określenie „tajne”. Co ciekawsze - chodzi konkretnie o… ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Szef MS i Prokurator Generalny poinformował m.in. o tym, w jaki sposób przestępcy korzystają z platform kryptowalutowych.
Od stycznia 2024 r. mamy 5 tys. 824 sprawy, które dotyczą kryptowalut. Te sprawy dotyczą polskich obywateli, wyłudzeń na polskich obywatelach. Tam są realne kwoty. Sprawy, które dotyczą platform, gdzie prokuratura tylko w 107 sprawach dokonała zabezpieczeń na kryptowalutach 29 mln zł. Czyje to są pieniądze? Przestępców, którzy wyłudzają te środki od polskich obywateli
— powiedział.
Państwo mówicie że platformy cyfrowe czy platformy inwestycyjne uciekną za granicę, ale państwo polskie ma obowiązek przestrzegać polskich obywateli przed tym, że jeżeli będą inwestować za granicą, czynią to na własne ryzyko. Ta ustawa pozwala kontrolować w ramach unijnego rynku podmioty, które są zarejestrowane za granicą, gdzie polscy obywatele inwestują swoje pieniądze. Państwo nie chcecie do tego dopuścić - nie wiem, dlaczego. Mówię tu do posłów Konfederacji i do posłów Prawa i Sprawiedliwości. Pan Bosak powiedział wyraźnie na zamkniętym posiedzeniu i mogę to powtórzyć…
— podkreślił Żurek. Po słowie „powtórzyć, transmisja została zakłócona.
Bitcoiny są ryzykownym inwestowaniem
— słyszymy dalej.
Innymi słowy - minister sprawiedliwości najpewniej ujawnił wypowiedź Krzysztofa Bosaka z niejawnego posiedzenia, a na stronie sejmowej wycięto ten fragment.
„Waldemar Żurek do dymisji!”
Pojawiły się już pierwsze komentarze.
Minister-prokurator Waldemar Żurek ujawnił wypowiedź Krzysztofa Bosaka wygłoszoną w trakcie posiedzenia objętego klauzulą „tajne”. To przestępstwo z art. 265 § 1 k.k. zagrożone karą do 5 lat więzienia. A dymisja przestępcy powinna nastąpić jeszcze dziś
— napisał Paweł Jabłoński, parlamentarzysta PiS.
Przed chwilą w trakcie jawnej debaty o wecie ustawy o kryptowalutach minister Żurek ujawnił wypowiedź Krzysztofa Bosaka z porannego tajnego posiedzenia Sejmu. Fragment ten został następnie wycięty z transmisji na YT Sejmu. Ujawnienie przez Żurka tej wypowiedzi jest przestępstwem!
— skomentował Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji.
Nie wypowiedziałem takich słów
— stwierdził wicemarszałek Krzysztof Bosak, odnosząc się najprawdopodobniej do pociętego nagrania.
Skandal! Z transmisji sejmowej z obrad sejmu na stronie sejm.gov.pl wycięto wypowiedzi ministra Żurka, podczas której popełnił przestępstwo cytując wypowiedź @krzysztofbosak z TAJNEGO posiedzenia sejmu w sprawie kryptowalut!!! Ten człowiek w ogóle nie myśli! Złożymy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa! Waldemar Żurek do dymisji!
— napisał kolejny parlamentarzysta Konfederacji Przemysław Wipler.
Inna sprawa to to, czy po tym jak Donald Tusk był łaskaw żonglować informacjami z niejawnego posiedzenia i bawić się w „wiem, ale nie powiem” podczas części jawnej, posiedzenie zamknięte nie powinno zostać odtajnione. Padały tam bowiem dość poważne oskarżenia wobec prawicowych parlamentarzystów.
