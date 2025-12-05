„Myślę, że z tej dyskusji wyniosę przekonanie, że wszyscy jesteśmy zwolennikami zmian systemowych. Kancelaria Prezydenta będzie do inspirowała do zmian systemowych. Odwagi i determinacji nie zabraknie. Chcemy realizować poprzez dialog ze środowiskami medycznymi i pacjentów. Na wszystkie problemy doraźne, czego dałem dowód podpisując ustawę zaproponowaną przez rząd, dowodząc, że zdrowie pacjentów jest najważniejsze” - powiedział prezydent Karol Nawrocki w wystąpieniu podsumowującym szczyt medyczny.
Największą wartością tego, że się dziś spotkaliśmy jest dialog. Długo na niego czekaliście. Doszedłem do wniosku, że gdyby dialog odbył się wcześniej to problemu by prawdopodobnie nie było
— powiedział prezydent.
Dzisiejszy szczyt jest ratunkowy. Trudno zreformować system, którego nie udało się zreformować przez 3 dekady. Przez ostatnie 2 lata NFZ został jednak zdewastowany
— dodał.
Głowa państwa zwróciła uwagę na fakt, że Polska ma również osiągnięcia w sferze służby zdrowia.
W całej sytuacji są pozytywy, choćby system cyfryzacji, którego nam zazdroszczą inne państwa europejskie. Kolejnym są specjaliści. Mamy wiele zasobów, z których będziemy mogli korzystać, przy odpowiedniej reformie
— wyjaśnił Nawrocki.
Rząd Tuska idzie na konflikt ze środowiskiem medycznym
Prezydent nie omieszkał wspomnieć o Koalicji 13 Grudnia Donalda Tuska.
Jesteśmy narodem zdolnym. Musimy brać pod uwagę to, że nieodpowiedzialne rządy, które nie umieją zajmować się finansami doprowadziły do takiej sytuacji, jaką dziś mamy. Co gorsza, zamiast dialogu, to zaproponowano konflikt. „Proszę nas nie konfliktować” - to jest cytat. Z jednej strony mamy rozwiązania systemowe, z drugiej fatalne finanse w służbie zdrowia. Musimy dbać o to, żeby nawet do niewydolnego systemu dawać środki, w trosce o pacjentów
— powiedział.
Zaznaczył, że istotnym jest, aby służba zdrowia nie zaliczyła regresu.
Ważne jest żeby w 2026 roku utrzymać wszystkie osiągnięcia systemowe w służbie zdrowia z ostatnich, choć niektóre kwestie należy usystematyzować. Musimy założyć, że prezydent Polski nie może zgodzić się, żeby w 2026 roku zniknęły wypracowane mechanizmy
— wskazał.
Za sprawę najbardziej doraźną uznajemy ustawę o minimalnym wynagrodzeniu. Jak powiedziała przewodnicząca Maria Ochman: „Ta ustawa to gwarancja spokoju społecznego”. Chcemy spokoju społecznego. To dotyka wszystkich państwa, niezależnie, jaką branżę państwo reprezentujecie
— dodał prezydent.
Prezydent: Macie moje wsparcie
Nawrocki zapewnił, że Kancelaria Prezydenta będzie robić wszystko, żeby NFZ został skutecznie zreformowany.
Dziękuję za odniesienie się do rozwoju działania terapii chorób rzadkich. Uznaję to za sukces moich negocjatorów w zakresie poszerzenie NFZ o subfundusze. Myślę, że z tej dyskusji wyniosę przekonanie, że wszyscy jesteśmy zwolennikami zmian systemowych. Kancelaria Prezydenta będzie inspirowała do zmian systemowych. Odwagi i determinacji nie zabraknie. Chcemy realizować poprzez dialog ze środowiskami medycznymi i pacjentów. Na wszystkie problemy doraźne, czego dałem dowód podpisując ustawę zaproponowaną przez rząd, dowodząc, że zdrowie pacjentów jest najważniejsze. W kwestii doraźnej i systemowej możecie liczyć na prezydenta. Ja chcę liczyć na was
— spuentował.
Adam Bąkowski/KPRP
