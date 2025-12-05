Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Zdrowia. Przewodniczącym gremium doradczego został Piotr Czauderna. W składzie Rady są m.in. szef WIM gen. Grzegorz Gielerak oraz byli ministrowie zdrowia Marek Balicki i Katarzyna Sójka.
Dziś w Pałacu Prezydenckim odbywa się szczyt zdrowotny „Na ratunek ochronie zdrowia”. Przed jego rozpoczęciem prezydent Nawrocki wręczył akty powołania członkom nowo powołanego gremium doradczego - Rady Zdrowia.
Piotr Czauderna przewodniczącym
Przewodniczącym Rady został Piotr Czauderna, który do tej pory pełnił funkcję doradcy społecznego prezydenta.
W skład Rady Zdrowia zostali powołani: Marek Balicki, Sabina Bigos–Jaworowska, Janusz Cieszyński, Grzegorz Gielerak, Ewa Giza, Stanisław Góźdź, Andrzej Jacyna, Paweł Koczkodaj, Maria Libura, Bogusław Machaliński, Waldemar Machała, Joanna Madejczyk–Białowąs, Marcin Martyniak, Maciej Miłkowski, Maria Ochman, Waldemar Priebe, Monika Raulinajtys–Grzybek, Andrzej Sośnierz, Katarzyna Sójka, Napoleon Waszkiewicz, Waldemar Wierzba, Artur Zaczyński i Krzysztof Zdobylak.
Prezydencki szczyt medyczny
Zdrowotny szczyt prezydencki, jak ocenił podczas jego rozpoczęcia Karol Nawrocki, jest odpowiedzią na „głęboki kryzys w ochronie zdrowia, z jakim mamy do czynienia”.
Zdrowie Polaków nie może i nigdy nie powinno zależeć od politycznego sporu, ale tak się niestety dzisiaj nie dzieje. Dzisiejsze spotkanie, i tak też nie powinno być, ma charakter ratunkowy
— powiedział prezydent.
Biorą w nim udział m.in. przedstawiciele zawodów medycznych.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Szczyt u prezydenta. Karol Nawrocki podpisał ustawę o Funduszu Medycznym. „Nie było i nie ma mojej zgody na odebranie 4 mld zł”
— Jankowski na prezydenckim szczycie: Nie może być tak, że funkcjonujemy w niewydolnym systemie, który choruje na brak finansowania
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747471-prezydent-nawrocki-powolal-rade-zdrowia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.