„Karol Nawrocki zawetował te propozycje, które są w rządowym projekcie. Natomiast pan prezydent ma na to inny pomysł. To jest kolejna odsłona walki z prezydentem Nawrockim. To jest właśnie ta ustawa” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 Elżbieta Witek, poseł PiS, była marszałek Sejmu, mówiąc o prezydenckim wecie do ustawy o rynku kryptoaktywów.
CZYTAJ WIĘCEJ: Na gorąco po utajnionym posiedzeniu Sejmu. Poseł Szrot: „Wyłącznie PR i manipulacje”; „Tusk nas do tego przyzwyczaił”
Elżbieta Witek przyznała na antenie Telewizji wPolsce24, że o utajnionych obradach Sejmu dowiedziała się z telewizji.
Nie wolno wierzyć w to, co mówi Donald Tusk w żadnej kwestii. On kłamie notorycznie, nachalnie,…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747467-tylko-u-nas-witek-to-kolejna-odslona-walki-z-prezydentem