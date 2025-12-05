Umorzone zostało śledztwo ws. nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek - poinformowała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Ustalono, że nie doszło do działań osób trzecich, zgon nastąpił w wyniku zawału, a stres związany z przesłuchaniem nie miał wpływu na jej śmierć. Prokuratura twierdzi, że współpracownica prezesa PiS cierpiała na „bardzo zaawansowaną miażdżycę”, która spowodowała „zmiany chorobowe układu sercowo-naczyniowego”. „Możecie, panie Żurek, umorzyć śledztwo ws. zamordowania Barbary Skrzypek, ale jej śmierci nie umorzycie. Ta zbrodnia z wami zostanie. Już na zawsze” - skomentował na portalu X Wojciech Biedroń, dziennikarz portalu wPolityce.pl i Telewizji wPolsce24.
Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracownica prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, była 12 marca przesłuchiwana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedoszłej inwestycji spółki Srebrna- wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki działce w Warszawie. Przesłuchanie prowadziła prok. Ewa Wrzosek. Politycy PiS wiązali śmierć Skrzypek z jej przesłuchaniem i stresem, który mu towarzyszył, a także z niedopuszczeniem do udziału w przesłuchaniu jej pełnomocnika.
4 grudnia 2025 r. wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek w dniu 15 marca 2025 r., ponieważ nie zostały wyczerpane znamiona czynu z art. 155 k.k.”
— poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie prok. Karolina Staros.
Art. 155 Kodeksu karnego głosi, że kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu
Prok. Staros: Nie doszło do żadnych działań osób trzecich
W postępowaniu praskiej prokuratury ustalano przebieg wydarzeń z udziałem Skrzypek od okresu bezpośrednio poprzedzającego przesłuchanie 12 marca w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie do momentu jej zgonu 15 marca. Prokuratura podkreśla, że zgromadzono obszerny materiał dowodowy, który obejmuje przesłuchania wielu świadków, opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej, a także toksykologii, zapisy monitoringu i ich oględziny, dane telekomunikacyjne i ich analizy.
W badanym okresie nie doszło do żadnych działań osób trzecich, które mogłyby wywołać zgon Barbary Skrzypek. Ocena materiału dowodowego wskazuje, że nie zaistniały żadne obiektywnie ustalone okoliczności czy wydarzenia zewnętrzne, które mogłyby mieć wpływ na jej śmierć
— podkreśliła prok. Staros.
Barbara Skrzypek zmarła na zawał, który miał miejsce najprawdopodobniej w czasie nie dłuższym niż kilka godzin przed jej śmiercią, a więc po upływie trzech dni od przesłuchania. Doszło do niego, w wyniku zmian chorobowych układu sercowo-naczyniowego, czyli bardzo zaawansowanej miażdżycy
— podkreśliła.
Zaznaczyła też, że stres związany z udziałem w przesłuchaniu nie spowodował zawału serca.
Jej zgon jest skutkiem procesów chorobowych zachodzących w organizmie
— podsumowała.
Barbara Skrzypek współpracowała z Jarosławem Kaczyńskim przez ponad 30 lat. Pełniła kluczowe funkcje, w tym m.in. szefowej kancelarii czy dyrektora biura prezydialnego PiS. Odpowiadała za układanie kalendarza prac Jarosława Kaczyńskiego, umawianie spotkań czy pilnowanie istotnych dokumentów. Była także pełnomocnikiem Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, głównego udziałowca spółki Srebrna, mającego odpowiadać za budowę wieżowców Srebrna Tower w centrum Warszawy.
„Jej śmierci nie umorzycie”
Pojawiły się już pierwsze komentarze na temat umorzenia śledztwa.
Możecie, panie Żurek, umorzyć śledztwo ws. zamordowania Barbary Skrzypek, ale jej śmierci nie umorzycie. Ta zbrodnia z wami zostanie. Już na zawsze
— napisał na portalu X Wojciech Biedroń, dziennikarz portalu wPolityce.pl i Telewizji wPolsce24.
Informacja o umorzeniu w dniu patronki górników, ale też i dobrej śmierci, śledztwa w sprawie spowodowania śmierci Barbary Skrzypek nakazuje nam zadać pytanie o to, czy przed wydaniem decyzji końcowej przeprowadzono wszystkie niezbędne czynności dowodowe. Przypominamy nasz wpis z 18 marca br
— podkreśliło Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad vocem”.
Co znalazło się w cytowanym komentarzu do wpisu ówczesnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara?
W związku ze śledztwem dotyczącym nieumyślnego spowodowania w dniu 15 marca 2025 roku w Warszawie śmierci Barbary Skrzypek oraz zapewnieniami MS PG Adama Bodnara o skrupulatnym, kompleksowym i transparentnym charakterze tego śledztwa zwracamy się do przełożonego wszystkich prokuratorów o wydanie polecenia zabezpieczenia dowodów związanych z przesłuchaniem nieżyjącej już świadek, które miało miejsce 12 marca br. Istotne byłoby zabezpieczenie nagrań z monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego Prokuratury Okręgowej w Warszawie, z których wynikałoby m. in. to kiedy świadek stawiła się na przesłuchanie, kiedy stawili się pełnomocnicy strony i pełnomocnik świadka, kiedy opuścili pokój przesłuchania, kiedy miała miejsce przerwa i w jakiej kondycji psychofizycznej przed przesłuchaniem, w jego trakcie oraz po przesłuchaniu była świadek. Po drugie - uzasadnione jest zabezpieczenie sprzętu komputerowego, na którym protokołowano czynność przesłuchania. Zabezpieczenie plików związanych z tym przesłuchaniem pozwoli na uzyskanie opinii biegłego z zakresu informatyki odpowiadającej na pytania biorące się z wątpliwości co do rzeczywistego przebiegu czynności
— napisano.
