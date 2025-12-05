„Gdyby nie było sztucznie wykreowanego wydarzenia, to wszystkie media na korytarzach sejmowych i cała opinia publiczna zajmowałaby się sytuacją w NFZ. Pytałaby Tuska i wybitnego intelektualistę Jaskólskiego, jaki Koalicja Obywatelska ma pomysł na służbę zdrowia. Trzeba odwrócić uwagę i to Tusk robi” - powiedział poseł PiS Jan Dziedziczak na antenie Telewizji wPolsce24.
Parlamentarzysta został zapytany, czy utajnienie obrad było potrzebne?
Absolutnie nie miało to żadnego uzasadnienia. Wszyscy się spodziewaliśmy, że będzie to garść ogólników z mediów, były przecieki. Były to różne aluzje dotyczące jednej z decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Wielka szkoda, że posiedzenie było zamknięte, ponieważ znakomite wystąpienie miał minister Zbigniew Bogucki. Mówiąc językiem młodzieżowym rozjechał Donalda Tuska. Zarzucił mu, że ten atakuje prezydenta, a wcześniej pierwszy raz po 1990 roku odcina od informacji niejawnych. Zabrania szefom służb kontaktu ze zwierzchnikiem sił zbrojnych. To było znakomite wystąpienie i reakcja Tuska
— powiedział.
Redaktor Maciej Zemła dopytał: „Patryk Jaskólski powiedział, że jeżeli posłowie opozycji nie zagłosują przeciwko wetu prezydenta, to wpiszą się w tradycję targowicy. Czy to nie jest próba budowania medialnego przekazu premiera?”.
Oczywiście, że to budowa narracji. Co w tym czasie się odbywa, czego boi się Tusk? Odbywa się realna debata o służbie zdrowia organizowana przez prezydenta. Stąd jakieś tajne posiedzenia, żeby wszyscy się interesowali. Gdyby nie było sztucznie wykreowanego wydarzenia, to wszystkie media na korytarzach sejmowych i cała opinia publiczna zajmowałaby się sytuacją w NFZ. Pytałaby Tuska i wybitnego intelektualistę Jaskólskiego, jaki Koalicja Obywatelska ma pomysł na służbę zdrowia. Trzeba odwrócić uwagę i to Tusk robi
— dodał.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Na gorąco po utajnionym posiedzeniu Sejmu. Poseł Szrot: „Wyłącznie PR i manipulacje”; „Tusk nas do tego przyzwyczaił”
— Utajnione obrady Sejmu. Wicemarszałek Bosak: Wypowiedź zostanie skonkludowana atakiem na prezydenta Nawrockiego
— Utajnienie obrad Sejmu i oskarżenia prezydenta mają przykryć dramat w ochronie zdrowia. „Nie ma takich pieniędzy, nie ma takich struktur”
Adam Bąkowski/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747464-dziedziczak-minister-bogucki-rozjechal-premiera-tuska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.