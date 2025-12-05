„Nie rozumiem, dlaczego to posiedzenie zostało utajnione. Nie było żadnych informacji, które by nie były wcześniej prezentowane. Szanuję prawo nawet jeżeli się nie zgadzam z decyzjami, które wydano na podstawie tego prawa. Nie będę szczegółów komentować. Wychodzę z posiedzenia z szerokim uśmiechem. Można wyciągnąć wnioski z wystąpienia premiera Donalda Tuska” - powiedział poseł PiS Paweł Szrot.
Posłowie Koalicji 13 Grudnia powiedzieli, że wystąpienie Tuska powinno zwrócić uwagę na weto prezydenta Karola Nawrockiego ws. kryptowalut, żeby przełamać sprzeciw głowy państwa. Czy wystąpienie przekonało opozycję?
Posiedzenie było po to utajnione, żeby posłowie Tuska mogli z niego wyjść i tego typu nonsensowne insynuacje rzucać. Mogę to skwitować wzruszeniem ramion. Wystąpienie premiera nie miało na mnie żadnego wpływu. To zagrywka PR rządów, Tusk nas do tego przyzwyczaił. Wyłącznie PR i manipulacje. Nic nowego nie słyszeliśmy
– spuentował polityk.
