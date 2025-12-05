Prezydent Karol Nawrocki poinformował na szczycie medycznym w Pałacu Prezydenckim, że zdecydował się podpisać ustawę o Funduszu Medycznym. „Nie ma i nie było mojej zgody na odebranie 4 miliardów złotych z Funduszu Medycznego w tym roku. Czterech miliardów na onkologię, kardiologię, terapie dla dzieci. Niestety, rząd nie wpłaci w tym roku tych 4 miliardów do Funduszu Medycznego. Jednak gdybym zawetował tę ustawę, to zamiast 4 miliardów mniej byłoby ponad 7,5 mld mniej na leczenie pacjentów” - powiedział gospodarz szczytu „Na ratunek ochronie zdrowia”.
Prezydent Karol Nawrocki powitał osoby zaproszone na prezydencki szczyt zdrowotny. W swoim wystąpieniu otwierającym dyskusję poinformował o decyzji ws. ustawy o Funduszu Medycznym.
Zdecydowałem o podpisaniu ustawy o Funduszu Medycznym. W zamian za to Ministerstwo Zdrowia nie będzie mogło podobnych ruchów z odbieraniem pieniędzy z funduszu medycznego zrobić w latach kolejnych
— poinformował.
Podpisuję tę ustawę, bo dzięki inicjatywie prezydenckiej z funduszu medycznego będzie można finansować terapię chorób rzadkich, będzie można finansować przygotowanie naszej ochrony zdrowia na czas kryzysu, a więc cały zakres medycyny pola walki czy bardziej przygotowania infrastrukturalnego, i umożliwić przekazanie pieniędzy na budowę Centrum Obsługi Pacjenta, które było jednym z punktów mojego planu 21. W istocie udało się zmusić rządzących do przyjęcia tych rozwiązań, które powstały w Kancelarii Prezydenta i te trzy subfundusze są w istocie Polsce potrzebne
— wskazał Nawrocki.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Prezydencki szczyt zdrowotny. Dr Leśkiewicz: Premier przez dwa lata nie słuchał tego, co mówili medycy
„Zdrowie Polaków nie może zależeć od politycznego sporu”
Jestem przekonany, że zdrowie Polaków nie może i nigdy nie powinno zależeć od politycznego sporu, ale tak się, niestety, dzisiaj dzieje. Dzisiejsze spotkanie ma charakter ratunkowy. Jest odpowiedzią na głęboki kryzys, z którym mamy do czynienia w ochronie zdrowia
— powiedział prezydent.
Symbolem tego w jakimś sensie stały się dwie kwoty: 14 mld zł w tym roku i 23 mld zł w przyszłym roku- to dziura, jaką wygenerowano w finansowaniu opieki zdrowotnej
— dodał.
Bardzo niepokoją mnie informacje, które docierają do Pałacu Prezydenckiego, o zamykaniu oddziałów położniczych do końca roku. O odwoływanych operacjach i zabiegach, także dla pacjentów onkologicznych. To bardzo niedobre informacje, na które muszę zareagować
— podkreślił.
Pojawiają się kolejne doniesienia o kończących się limitach przyjęć i odsuwania w czasie wizyt u specjalistów czy o katastrofalnej sytuacji finansowej wielu szpitali. Prezydent nie może być obojętny na tego typu informacje i nie reagować na tak poważne kryzysy. dlatego od razu odpowiedziałem na prośbę ze strony środowisk medycznych, gdy wystąpili z prośbą o rozmowę. Traktuję to jako wypełnianie swoich obowiązków jako głowa państwa
— zaznaczył Karol Nawrocki.
„Ochrona zdrowia to nie przestrzeń do politycznych tricków”
Zaprosiłem dziś wszystkich państwa do debaty w sprawie najważniejszej – o zdrowiu Polaków. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, gotowość do pracy i stworzenia pewnego zestawu zadań dla dzisiejszego rządu. Tak postrzegam nasze dzisiejsze spotkanie. Jako prezydent Polski chcę wsłuchać się w państwa głos, wysłuchać państwa. Chcę stworzyć zakres działań dla polskiego rządu, bo takie są kompetencje prezydenta RP
— powiedział prezydent.
Ochrona zdrowia to nie jest przestrzeń do politycznych chwytów i tricków. To nie jest temat, gdzie potrzebna jest zabawa, czy to kalendarzem, czy wyścigiem o to, kto, gdzie i kiedy będzie rozmawiał. Ważne są efekty tych rozmów, dlatego z dużym zainteresowaniem czekam na państwa stanowiska i propozycje
— podkreślił Nawrocki.
Dlatego z dużym zainteresowaniem czekam na Państwa stanowiska i propozycje, potrzebujemy tutaj współpracy. Cieszę się, że po moim spotkaniu z przedstawicielami zawodów medycznych okazało się, że rządzący znaleźli wreszcie czas na spotkanie z państwem. Uznaję to za dobry sygnał, że udało się zachęcić rząd czy zmusć do tego, aby w końcu się z pańtwem spotkali. Poczytuję to jako dobry sygnał z moich spotkań także ze środowiskami medycznymi, bo wiem, że rząd przez wiele miesięcy takich spotkań unikał.
— powiedział.
Witam serdecznie pana wiceministra zdrowia - pana Tomasza Maciejewskiego, którego wydelegowano z rządu na ten szczyt. Jednak z pewnym rozczarowaniem - chcę to powiedzieć także opinii publicznej i panu premierowi - przyjmuję absencję na dzisiejszym spotkaniu pani minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Cieszymy się z obecności pana ministra, natomiast uznaję, że w takiej sytuacji obecność ministra zdrowia na spotkaniu z prezydentem Polski, a przede wszystkim z przedstawicielami środowisk medycznych, jest także obowiązkiem pani minister. Tym bardziej, że pani minister spotkała się z moim doradcą - siedzącym tutaj profesorem Piotrem Czauderną, gdy szukała sposobu na załatanie dziury finansowej w ochronie zdrowia
— podkreślił prezydent.
Zdrowie ma łączyć, dlatego żałuję, że zabrakło czasu na otwartą rozmowę na tym dzisiejszym spotkaniu, bo to była dla pani minister okazja, szansa do spotkania i długiej rozmowy z pacjentami, profesjonalistami medycznymi i zarządzającymi w ochronie zdrowia
— dodał.
Prezydent wyjaśnia decyzję o podpisaniu ustawy.
To spotkanie chcę rozpocząć także od przedstawienia mojej decyzji w sprawie ustawy o funduszu medycznym. Opinia publiczna była zainteresowana tą sprawą. Ta ustawa, w trybie pilnym, w niecały miesiąc i na sam koniec roku, została przygotowana przez rząd. W części przygotowano ją we współpracy z moimi doradcami i pracownikami Kancelarii Prezydenta
— wskazał.
Dlaczego w części? Bo nie ma i nie było mojej zgody na odebranie 4 miliardów złotych z Funduszu Medycznego w tym roku
— dodał.
Czterech miliardów na onkologię, kardiologię, terapie dla dzieci. Niestety, rząd nie wpłaci w tym roku tych 4 miliardów do Funduszu Medycznego, jednak gdybym zawetował tę decyzję, to zamiast 4 miliardów mniej byłoby ponad 7,5 mld mniej na leczenie pacjentów
— podkreślił prezydent.
Przed takimi decyzjami, za sprawą tego, co rząd zrobił i z finansami publicznymi, i z finansami na służbę zdrowia, staję jako prezydent Polski. I muszę dokonywać swoich decyzji, myśląc o pacjentach, myśląc o służbie zdrowia. Dlatego zdecydowałem o podpisaniu ustawy o Funduszu Medycznym. W zamian za to Ministerstwo Zdrowia nie będzie mogło podobnych ruchów z odbieraniem pieniędzy z Funduszu Medycznego zrobić także w latach kolejnych
— wskazał.
prezydent.pl/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747452-szczyt-u-prezydenta-ustawa-o-funduszu-medycznym-podpisana
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.