„Mam nadzieję, że rządzący też usłyszą głos płynący z Pałacu Prezydenckiego o tym, jak źle jest w polskiej służbie zdrowia” – powiedział dr Rafał Leśkiewicz w programie „Rozmowa Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24.
Rzecznik prezydenta komentował słowa Zbigniewa Ziobro, który na antenie Telewizji wPolsce24 ogłosił, że jest już w Brukseli, gdzie dotarł z Budapesztu.
Czytam je jako słowa człowieka wolnego. Pan minister Zbigniew Ziobro jest wolnym człowiekiem, a te zarzuty, które pan minister Żurek próbuje stawiać swojemu poprzednikowi, są kuriozalne. Pan minister Żurek oskarża pana ministra Ziobro, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą, wydatkując środki z Funduszu Sprawiedliwości na niezwykle potrzebne działania
– mówił dr Leśkiewicz.
Od dwóch lat rządzący mają gigantyczny problem z zarządzaniem finansami państwa, sypie się system opieki zdrowotnej. Skoro nie ma chleba, to trzeba dać igrzyska. W ten sposób rządzący próbują przykryć swoją nieudolność w rządzeniu państwem właśnie takimi działaniami, jak próba postawienia w stan oskarżenia pana ministra Ziobry, czy kolejne próby, o których słyszymy od wczoraj, czyli Trybunał Stanu dla pana premiera Mateusza Morawieckiego, Mariusza Błaszczaka czy Jana Krzysztofa Ardanowskiego
– dodał rzecznik prezydenta.
„Szczują na ministra Ziobrę”
Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego przekonywał, że „normalni ludzie” nie wierzą w zarzuty wobec Zbigniewa Ziobro.
To jest sytuacja kuriozalna, że w państwie w środku Unii Europejskiej, w państwie o tak długich tradycjach demokratycznych, stawia się zarzuty byłemu Prokuratorowi Generalnemu i ministrowi sprawiedliwości. (…) Szczuje się na ministra Ziobro. Podkreśla się jakąś działalność przestępczą i zorganizowaną grupę, która miał wykreować w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości pan Zbigniew Ziobro. To sytuacja kuriozalna i nikt się nie daje nabrać, poza wąską grupą fanatyków, wyznawców rządu Donalda Tuska. Nie ma wśród normalnych ludzi takich, którzy by w te zarzuty wierzyli
– mówił dr Rafał Leśkiewicz.
Szczyt u prezydenta
W rozmowie poruszono też temat szczytu zdrowotnego, który odbędzie się dziś w Pałacu Prezydenckim.
Pojawią się przedstawiciele wszystkich środowisk medycznych – lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, aptekarzy – czyli ci, którzy na co dzień stykają się z tymi problemami i próbują pomagać pacjentom, ale też diagnozować i raportować o tym, co się dzieje w polskim systemie opieki zdrowotnej. Pan premier przez dwa lata nie słuchał tego, co mówili. Dziś wysłucha tego pan prezydenta i mam nadzieję, że rządzący też usłyszą głos płynący z Pałacu Prezydenckiego o tym, jak źle jest w polskiej służbie zdrowia
– mówił Rafał Leśkiewicz.
„Ma przykryć szczyt medyczny”
W programie pojawił się także temat weta wobec ustawy o rynku kryptoaktywów, ale i tajnych obrad w Sejmie, na wniosek Donalda Tuska.
To dzisiejsze posiedzenie, o ile prawdziwe są informacje, które pojawiają się w mediach, o ile prawdziwe jest to, co napisał też pan marszałek Bosak, ma tak naprawdę przykryć szczyt medyczny. Ma być też rodzajem usprawiedliwienia dla premiera Tuska, że oto rynek kryptowalut odpowiada wyłącznie za finansowanie działań agentury rosyjskiej, działającej w Polsce
— mówił rzecznik prezydenta.
Agentura rosyjska działająca w Polsce, czy jakakolwiek agentura, jest finansowana nie tylko z rynku kryptowalut. Płaci się w różnych walutach, ale to jest oczywiście jeden z elementów polityki Donalda Tuska
— dodał.
Zapytany przez red. Marcina Wikłę, czy będzie „próba przypięcia prezydentowi łatki, że teraz trzyma z kryptowaluciarzami”, odparł:
Próbuje się przypiąć panu prezydentowi łatkę tego, który sabotuje wszystkie działania rządu. A ja przypomnę, pan prezydent Karol Nawrocki podpisał 95 ustaw, zawetował 17, ale tylko takich, które są złymi rozwiązaniami dla Polski i dla Polaków, które zawierały bardzo niedobre rozwiązania.
