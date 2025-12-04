Mateusz Morawiecki, były premier, poseł PiS i szef EKR przebywa obecnie w USA, gdzie ma mieć serię spotkań z sojusznikami Polski. Stamtąd nagrał wiadomość do Donalda Tuska. „Nie zamierzam zajmować się wygodnymi dla rządu tematami, bo właśnie walczę tutaj o polskie interesy i o umocnienie partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi” - zaznaczył Mateusz Morawiecki. Podwładny Donalda Tuska, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, obecnie chce postawić Morawieckiego przed Trybunałem Stanu.
Mam dwie wiadomości z USA dla Tuska. Pierwsza, nie żaden Mateusz M., tylko Morawiecki. Ja akurat nigdy nie wstydziłem się swojego nazwiska, ani żadnej decyzji, którą podejmowałem jako premier. Nie zamierzam zajmować się wygodnymi dla rządu tematami, bo właśnie walczę tutaj o polskie interesy i o umocnienie partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi
— mówił Mateusz Morawiecki w nagraniu, które umieścił na platformie X.
„To jest po prostu odwracanie uwagi”
I druga, to wszystko, co robicie, to jest po prostu odwracanie uwagi ludzi od wielkiej, wielkiej katastrofy w służbie zdrowia. Więcej informacji wkrótce. Mówił Mateusz Morawiecki w Houston
— dodał.
