Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda na antenie Telewizji wPolsce24 w Dzień Górnika wypowiadał się m.in. na temat trudnej sytuacji branży górniczej w czasach rządów koalicji Donalda Tuska. „Staramy się ratować każde miejsce pracy, bo utracone miejsce pracy bezpowrotnie już się nie wróci” - zaznaczy Piotr Duda w czasie rozmowy przeprowadzonej w historycznej sali BHP w Stoczni Gdańskiej.
Dzisiaj dochodzimy do sytuacji, w której faktycznie w dniu święta górniczego musimy rozmawiać na tematy tak dramatyczne dla braci górniczej, jak zwolnienia, faktycznie zamknięcie całego zakładu pracy jakim jest kopalnia Silesia dla mnie, dla szefa „Solidarności”, który był przez dwie kadencje przewodniczącym śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, jest nie do zaakceptowania
— podkreślił Piotr Duda w rozmowie z red. Emilią Wierzbicki i red. Wojciechem Biedroniem.…
