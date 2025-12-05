Posłowie PiS poinformowali o przeprowadzeniu kontroli poselskiej w MS dotyczącej postępowań konkursowych o dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości. Według nich konkursy są opóźnione. Organizacjom wyczerpują się fundusze; ofiary przestępstw nie mają pewności, czy uzyskają pomoc - mówili.
Politycy PiS - Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, Kacper Płażyński oraz Michał Wójcik - podczas konferencji prasowej poinformowali o wynikach ich kontroli poselskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości, która dotyczyła Funduszu Sprawiedliwości.
Według Wojciechowskiej van Heukelom, kontrola w Ministerstwie Sprawiedliwości była „zainspirowana wypowiedziami przedstawicieli organizacji pozarządowych”, zgodnie z którymi „obecnie z Funduszu Sprawiedliwości nie będą wypłacane środki, ponieważ konkursy są opóźnione”.
Faktycznie udało nam się ustalić, że konkursy są opóźnione
— zaznaczyła.
Posłanka dodała, że reguły konkursów w ramach Funduszu Sprawiedliwości zostały zmienione: nowe przepisy mają przewidywać, że organizacje chcące udzielać pomocy ofiarom przestępstw będą zobligowane do świadczenia usług dzieciom skrzywdzonym na skutek przestępstw.
Krótko mówiąc piętrzą się różne okoliczności, w jakich te organizacje mają działać. Organizacjom się wyczerpują już w tej chwili fundusze i realnie ofiary przestępstw nie mają na ten moment pewności, czy będą uzyskiwały pomoc
— oceniła.
„Były to umowy od początku nieważne”
Płażyński zakwestionował sposób unieważniania umów zawieranych z organizacjami korzystającymi z funduszu. Jego zdaniem, jedynie w przypadku umowy zawartej z Fundacją Profeto minister sprawiedliwości - wtedy Adam Bodnar - wydał formalne stwierdzenie nieważności umowy. Jak mówił, oświadczenia takie miały nie być wydawane w stosunku do innych podmiotów związanych umową o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości, od których zażądano zwrotu funduszy.
Mamy sytuację, w której domagają się zwrotu środków od tych organizacji bez złożenia im oświadczenia, bez decyzji administracyjnej stwierdzającej to, że wedle organu jakim jest Ministerstwo Sprawiedliwości były to umowy od początku nieważne
— podkreślił Płażyński. Jak dodał, z jego „doświadczenia adwokackiego” wynika, że „ktoś po prostu bardzo boi się podpisać takie oświadczenie”.
Wojciechowska van Heukelom poinformowała, że urzędnicy MS poprosili o trzy dni na okazanie posłom PiS umów uznanych za nieważne oraz wezwań do zwrotu środków.
Jedynym śladem, że umowa jest nieważna, jest jakieś uzasadnienie na tym piśmie administracyjnym kierowanym do organizacji, że mają zwrócić pieniądze. Jest to sytuacja absolutnie kuriozalna
— stwierdziła.
Fundusz Sprawiedliwości
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Fundusz Sprawiedliwości) jest funduszem celowym, czyli jego środki muszą być wydatkowane wyłącznie na cele funduszu. Fundusz ten powstał w 1997 r., by pomagać ofiarom i świadkom przestępstw oraz osobom, które odbyły karę więzienia i wracają do uczciwego życia w społeczeństwie (to pomoc postpenitencjarna). Od 2017 r. fundusz ten otrzymał dodatkowy cel polegający na przeciwdziałaniu przestępczości.
