Prezydium Sejmu, na wniosek premiera Donalda Tuska, przegłosowało utajnienie piątkowego (5 grudnia) punktu obrad, podczas którego szef rządu przedstawi pilną informację dot. bezpieczeństwa państwa - przekazał wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Jak mówił, obrady zostaną utajnione na półtorej godziny.
Bosak po Prezydium Sejmu zaznaczył, że oficjalnie Prezydium nie posiada bardziej szczegółowych informacji nt. informacji premiera.
Oczywiście możemy przewidywać, że to może dotyczyć grup dywersyjnych, być może ich opłacania poprzez kryptowaluty, być może kontekstu zawetowania przez prezydenta ustawy o kryptowalutach. Natomiast to są tylko przewidywania i spekulacje
— podkreślił jeden z liderów Konfederacji.
Wcześniej tego dnia Bosak napisał na platformie X: „ujawniam, co premier powie w piątek na zamkniętej części posiedzenia Sejmu”.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (…) prowadzi (…) śledztwo dotyczące działalności na rzecz rosyjskich służb specjalnych zorganizowanej grupy przestępczej, składającej się z co najmniej 30 osób, która realizowała na terytorium RP działania szpiegowskie, sabotażowo-dywersyjne i propagandowe wymierzone przeciwko Polsce. W ostatnim okresie, w wyniku działań ABW, ustalono dane 28-letniego obywatela FR – Michaiła M., który koordynował działalność grupy, wydawał jej polecenia oraz nadzorował aktywność szpiegowską
— napisał Bosak, cytując komunikat ABW.
Jak dodał:
Michaił M., zamieszkały w jednej z miejscowości obwodu moskiewskiego, z wykształcenia matematyk, powiązany jest z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Michaił M., z uwagi na posiadaną przez niego specjalistyczną wiedzę w dziedzinie kryptowalut, udzielał wsparcia FSB w zakładaniu i obsłudze portfeli kryptowalutowych biorących udział w finansowaniu zadań realizowanych przez członków ustalonej grupy przestępczej.
Premier a prezydent
Bosak ocenił, że wypowiedź premiera zostanie „skonkludowana atakiem na prezydenta Karola Nawrockiego za weto wobec (źle napisanej) ustawy o kryptowalutach oraz zapowiedzią jej ponownego złożenia”.
Posłowie, którzy to jutro usłyszą, nie będą mogli tego powtórzyć w mediach ze względu na utajnienie obrad dlatego piszę Wam już dziś
— dodał.
Dziś po południu premier poinformował, że jutro w Sejmie przedstawi pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa. Jak wynika z informacji PAP ze źródeł zbliżonych do rządu, na tajnym posiedzeniu Tusk ma mówić o „kryptoaferze i rosyjskim w niej śladzie”. Premier przedstawi informację po godz. 9.
Szef sejmowej komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak (KO) pytany o procedury związane z utajnieniem obrad Sejmu poinformował PAP, że przed wejściem na salę plenarną, na utajnioną część obrad Sejmu, posłowie muszą zostawić telefony i wszystkie inne urządzenia mogące nagrywać dźwięk lub obraz.
Ostatni raz Sejm utajnił część obrad na początku sierpnia br., gdy zajmował się wnioskiem prokuratury o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tusk jutro przedstawi „pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa”. Ten punkt obrad Sejmu ma być utajniony!
Tomasz Karpowicz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747433-jest-decyzja-prezydium-sejmu-punkt-obrad-utajniony
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.