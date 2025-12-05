Prokurator Generalny Waldemar Żurek przedstawił zarzuty szefowi EKR Mateuszowi Morawieckiemu, byłemu ministrowi rolnictwa Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu i szefowi KP PiS Mariuszowi Błaszczakowi. Celem ma być… postawienie polityków opozycji przed Trybunałem Stanu. „Atak na mnie i Mariusz Błaszczaka to nie rozliczenia, tylko bezczelna próba przekierowania uwagi Polaków na coś innego niż gigantyczna dziura w ochronie zdrowia i planowane podwyżki cen prądu” - ocenił sytuacji Mateusz Morawiecki, poseł PiS, były premier.
Postawienie wspomnianych polityków przed Trybunałem Stanu wygląda kuriozalnie zważywszy na fakt, że neo-prokuratura i tak już wcześniej postawiła każdemu z nich zarzuty w różnych sprawach. Widać jednak, że dalej te sprawy ugrzęzły, zatem być może dlatego Waldemar Żurek próbuje wykazać się przed wyborcami Koalicji Obywatelskiej, dorzucając jeszcze próbę postawienia każdego ze wspomnianych trzech polityków przed Trybunałem Stanu.
Donald Tusk serwuje nam „Żurek z dodatkiem” dodając do wydumanych zarzutów prokuratorskich groźbę postawienia przed Trybunałem Stanu
— napisał na platformie X Mateusz Morawiecki.
„Bezczelna próba przekierowania uwagi Polaków”
Atak na mnie i Mariusz Błaszczaka to nie rozliczenia, tylko bezczelna próba przekierowania uwagi Polaków na coś innego niż gigantyczna dziura w ochronie zdrowia i planowane podwyżki cen prądu
— zaznaczył były premier.
Tą polityczną zupą nikt się nie naje
— stwierdził szef EKR.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747432-grozba-ts-morawiecki-tusk-serwuje-zurek-z-dodatkiem
