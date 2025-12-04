I prezes SN Małgorzata Manowska oceniła, że obecne stanowisko szefa MS Waldemara Żurka „wpisuje się w szerszą skalę ataków na niezależność sądów”. „Wzywam ministra sprawiedliwości do natychmiastowego zaprzestania kierowania gróźb wobec sędziów oraz nawiązania konstruktywnego dialogu” - zaapelowała.
Minister sprawiedliwości – będący prokuratorem generalnym – zamiast bronić praworządności, od miesięcy systematycznie podważa autorytet Sądu Najwyższego, przez co narusza trójpodział władz i urąga międzynarodowym standardom
— głosi oświadczenie prezes Manowskiej zamieszczone na stronie SN.
W uchwale połączone izby Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej oraz Pracy orzekły, że żaden sąd ani organ władzy publicznej nie może uznać orzeczenia Sądu Najwyższego za niebyłe ani pominąć jego skutków, także powołując się na prawo Unii Europejskiej. Odstąpiono tym samym od zasady prawnej wyrażonej we wrześniowej uchwale Izby Pracy. Wtedy siedmioro sędziów Izby Pracy, powołanych do SN przed 2018 r., orzekło, że wyrok Izby Kontroli SN jest „nieistniejący i niebyły”. Środową uchwałę podjęło natomiast 23 sędziów, głównie osób powołanych po 2017 r.
Komentując środową uchwałę dla portalu Onet szef MS Waldemar Żurek powiedział, że oczywiste jest, że nie zamierza uznawać niczego, co powstało „w izbach niebędących sądem w budynku SN”. - Tym bardziej, że powstało to przy udziale osób, które wzięły udział w zamachu na praworządność. Bo tym był udział w nielegalnych konkursach przed politycznie powołaną neo-KRS - mówił minister.
Jeśli nie podoba się im prawo unijne i nie podoba im się w Unii, niech wnioskują, by z niej wystąpić. Ale o tym decyduje naród, a nie grupa osób zasiadających w SN, które próbują to nasze członkostwo we Wspólnocie podważać
— dodał w wypowiedzi dla portalu Żurek.
W ocenie prezes Manowskiej „skandaliczne sugestie ministra sprawiedliwości o wyjściu z UE jako skutek tej uchwały stanowią zwykłą manipulację, pomijającą jej meritum, czyli ochronę Konstytucji RP, porządku prawnego oraz wyłącznych kompetencji państw członkowskich UE”. „Przedmiotowa uchwała chroni prawo UE i jego relacje z polskim porządkiem prawnym, systematyzując je i zapewniając wzajemne poszanowanie prawa” - oceniła I prezes SN.
Jako I prezes SN stanowczo potępiam nieodpowiedzialne, a także niszczące zasadę praworządności medialne uwagi ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka dotyczące uchwały połączonych Izb Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 3 grudnia br.
— podkreśliła Manowska.
„Nie służy dialogowi”
W ocenie prezes Manowskiej postawa szefa MS „z całą pewnością nie służy dialogowi w ramach państwa, a jedynie w sposób czysto polityczny eskaluje konflikt instytucjonalny, który osłabia zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości”.
Stanowisko ministra sprawiedliwości wpisuje się w szerszą skalę ataków na niezależność sądów. (…) Minister sprawiedliwości od dłuższego czasu grozi również karami finansowymi sędziom wypełniającym konstytucyjne i ustawowe obowiązki, segregując ich w oparciu o tryb powołania. Podważa to stabilność systemu sądowego w Polsce
– czytamy w oświadczeniu I prezes SN.
Zapewniła ona, że wszelkie próby ingerencji w działalność SN będą przez nią „stanowczo odpierane, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków”.
Niezależność sądownictwa pozostaje fundamentem demokratycznego państwa polskiego i nie podlega jakimkolwiek negocjacjom
— wskazała Manowska.
Wzywam ministra sprawiedliwości do natychmiastowego zaprzestania kierowania gróźb wobec sędziów oraz nawiązania konstruktywnego dialogu, opartego na prawie i wzajemnym poszanowaniu
— zaapelowała w swoim oświadczeniu I prezes SN.
