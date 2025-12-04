Poseł Konfederacji Przemysław Wipler w Kanale Zero podzielił się informacją na temat korzystania z internetu za pomocą Starlinków, jaką przekazał mu kolega jadący pociągiem do Kijowa. „Mamy tego samego kolegę, który wysyła SMS-y o swoich obserwacjach do wielu osób z polityki”- przekazał na platformie X Janusz Cieszyński, poseł PiS, uściślając wiadomość wspomnianej osoby.
Zadzwoniłem ostatnio do kolegi. „Gdzie jesteś? Świetnie cię słychać!” Odpowiedź: „W pociągu do Kijowa. Mają tu Starlinka, za którego zapłacili polscy podatnicy”. Dlaczego tak doskonałej łączności nie ma w polskich pociągach na kluczowych trasach, takich jak Kraków–Warszawa czy Gdańsk–Warszawa? Z hojności opłacamy super-internet za granicą, ale polski obywatel w krajowej podróży musi cierpieć na brak zasięgu!
— napisał na platformie X Przemysław Wipler.
„Mamy tego samego kolegę, który wysyła SMS-y…”
Mamy tego samego kolegę, który wysyła SMS-y o swoich obserwacjach do wielu osób z polityki. Spytałem go wtedy, skąd wie, że w pociągu jest Starlink z Polski. Odpisał, że oczywiście nie ma pojęcia, ale że jest wściekły, bo w Polsce ten internet ciągle przerywa. Tymczasem Starlinki z Polski na ukraińskiej kolei służą głównie do zapewniania internetu elementom sterowania ruchem stanowiącym infrastrukturę krytyczną. Pytanie, które warto postawić brzmi: co dalej ze Starlinkami - obecna ustawa przestanie obowiązywać już wkrótce…
— zareagował na powyższy wpis Janusz Cieszyński, poseł PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747428-cieszynski-do-wiplera-mamy-tego-samego-kolege-ktory
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.