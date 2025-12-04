Na 10 grudnia przesunięto przesłuchanie o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR w rzeszowskiej Prokuraturze Regionalnej. Sprawa dotyczy Muzeum „Pamięć i Tożsamość”, a redemptorysta ma zeznawać w charakterze świadka. Wcześniej neo-prokuratura chciała wezwać założyciela i dyrektora Radia Maryja na 8 grudnia, czyli w dzień Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i zarazem 34. rocznicę powstania katolickiej rozgłośni. Przedwczoraj informowaliśmy na portalu wPolityce.pl, że prokuratura przychyliła się do wniosku o. Tadeusza Rydzyka o wyznaczenie nowego terminu. „Napisałem do pani prokurator, że nie mogę przyjechać ósmego. Poprosiłem też, żeby nie wyznaczać przesłuchania przed 13:00, bo to jest kawał drogi, kilkaset kilometrów” - mówił niedawno redemptorysta w rozmowie z portalem wPolityce.pl.
Założyciel Radia Maryja zostanie przesłuchany w charakterze świadka w związku ze sprawą Muzeum „Pamięć i Tożsamość”.
O. Tadeusz Rydzyk CSsR otrzymał wezwanie, aby stawić się 10 grudnia o godzinie 13.00 w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie. Wezwanie podpisała prokurator Barbara Bandyga
— podaje Radio Maryja na swojej stronie internetowej.
Woś: Muzeum było badane pod każdym możliwym kątem
Wcześniej prokuratorzy planowali przesłuchać redemptorystę 8 grudnia, czyli w dniu 34. rocznicy powstania Radia Maryja. Po wniosku Ojca Dyrektora oraz pod presją opinii publicznej prokuratura zdecydowała się na przesunięcie terminu
— napisano w komunikacie.
Sprawę skomentował w rozmowie z Radiem Maryja poseł PiS Michał Woś. Jak tłumaczył polityk opozycji, MKiDN w okresie rządów PiS zarządzane przez prof. Piotra Glińskiego w pełni świadomie przyznało dotację Muzeum „Pamięć i Tożsamość” jako dziełu „bardzo dobrze przygotowanemu, świetnie prowadzonemu i wykonującemu bardzo sprawną, dobrą pracę dla Polski, dla społeczeństwa”.
Muzeum „Pamięć i Tożsamość to dzieło, które było badane pod każdym możliwym kątem
— zwrócił uwagę.
Wywoływanie w opinii publicznej jakichś wątpliwości, to wyłącznie kwestia ataku w stronę środowiska, które nie stoi w chórze wszystkich tych, którzy biją brawo Donaldowi Tuskowi i Waldemarowi Żurkowi
— ocenił.
Odpowiedź prokuratury
O. Tadeusz Rydzyk 17 listopada informował w Radiu Maryja, że został wezwany do rzeszowskiej Prokuratury Regionalnej na przesłuchanie na 8 grudnia, co potwierdziła wówczas rzecznik prokuratury Dorota Sokołowska-Mach. We wtorek prok. Sokołowska-Mach poinformowała, że prokurator prowadzący śledztwo uwzględnił złożony przez redemptorystę wniosek o zmianę terminu wykonania czynności, ale nie podała nowego terminu. Zaznaczyła, że „w związku z pojawiającymi się m.in. w przestrzeni medialnej informacjami dotyczącymi zaplanowanego na dzień 8 grudnia 2025 r. przesłuchania p. Tadeusza Rydzyka” informuje, że ma on zostać przesłuchany w charakterze świadka w ramach prowadzonego postępowania.
O. Tadeusz Rydzyk CSsR prosił o modlitwę
Obecne kierownictwo MKiDN domaga się od Fundacji Lux Veritatis zwrotu 210 mln zł wraz z odsetkami. W tej sprawie resort skierował wniosek do sądu, odrzuciwszy propozycję ugody.
Wcześniej, w związku z wezwaniem do prokuratury, o. Tadeusz Rydzyk CSsR prosił o mobilizację i modlitwę w komunikacie opublikowanym na stronie Radia Maryja.
Proszę Państwa, żadne władze nas nie dopieszczały, ale obecna sytuacja zmierza do zamknięcia Muzeum, zmierza bardzo jasno do zamknięcia Radia Maryja i Telewizji Trwam, bo nie jesteśmy w obowiązującym nurcie poprawności politycznej. Proszę Państwa, prosimy, przekazujcie informacje o tym wszystkim Polakom, wszystkim wierzącym i niewierzącym. Dzisiaj atakują nas, ale nie tylko nas. A jutro uderzą może i Ciebie. To uderza w całą naszą społeczność, w nasz naród. Możecie Państwo o tym Muzeum dowiedzieć się więcej w raporcie Zespołu Wspierania Radia Maryja o bezzasadności w sprawie zlikwidowania Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II. (…) Proszę Państwa, nie miejcie pretensji do prokuratora, który to robi, do ludzi. Miejmy pretensje do siebie, bo my często nie czynimy dobra, nie budujemy struktur dobra i nie stajemy po jego stronie. Nie podcinajmy tych korzeni, z których wyrastamy.Bóg zapłać za zrozumienie i za modlitwę, współpracę i modlitwę. Zaczynajmy od gorącej modlitwy
— podkreślił redemptorysta, który zachęcał także do zbiórki podpisów w obronie Muzeum „Pamięć i Tożsamość”.
O złożeniu wniosku o zmianę terminu przesłuchania założyciel Radia Maryja poinformował w rozmowie z Marzeną Nykiel, redaktor naczelną portalu wPolityce.pl, w wywiadzie z 26 listopada.
Napisałem do pani prokurator, że nie mogę przyjechać ósmego. Poprosiłem też, żeby nie wyznaczać przesłuchania przed 13:00, bo to jest kawał drogi, kilkaset kilometrów
— powiedział ojciec Tadeusz Rydzyk w wywiadzie.
