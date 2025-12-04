Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że jutro odbędzie się głosowanie za odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Przekazał też, że na kolejnym posiedzeniu Sejm zajmie się kolejnym wetem, dotyczącym tzw. ustawy łańcuchowej.
1 grudnia KPRP poinformowała o wecie do ustawy o rynku kryptoaktywów, której zapisy zagrażają, zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego, wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa. Na konferencji prasowej marszałek Sejmu zapowiedział, że wnioskowi prezydenta zostanie nadany numer druku oraz zostanie on skierowany do odpowiedniej komisji. Według informacji ze strony sejmowej, wniosek został skierowany do sejmowej komisji finansów publicznych.
Będziemy jutro głosowali kwestię weta prezydenckiego w sprawie kryptowalut
— powiedział Czarzasty dziennikarzom przed wieczornym Konwentem Seniorów.
Pan prezydent apelował do mnie, żebyśmy się zajmowali jego wnioskami, w związku z tym zajmiemy się jutro jednym wetem, a za dwa tygodnie drugim
— dodał marszałek.
Czarzasty powiedział też, że głosowanie w sprawie odrzucenia weta do ustawy o rynku kryptoaktywów odbędzie się po zakończeniu niejawnej części obrad, podczas której premier Donald Tusk przedstawi Sejmowi informację na temat bezpieczeństwa państwa. Izba rozpatrzy wniosek szefa rządu o godz. 9.
Będzie oczywiście debata, więc to trochę trwa
— ocenił.
Weto ws. tzw. ustawy łańcuchowej
Drugie prezydenckie weto, nad którego odrzuceniem posłowie mają głosować na kolejnym posiedzeniu Sejmu, dotyczy nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, czyli tzw. ustawy łańcuchowej. Wniosek prezydenta w tej sprawie został skierowany do sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. ochrony zwierząt.
Prezydent Nawrocki wetując tzw. ustawę łańcuchową stwierdził, że intencja jest szlachetna, ale nowelizacja jest źle napisana i tworzy nowe problemy - w tym kontekście mówił o określanych w niej normach dotyczących kojców. Prezydent zapowiedział, że złoży własny projekt dotyczący m.in. trzymania psów na uwięzi, który „pozwoli spuścić psy z łańcuchów”. Projekt ten - zakładający zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi i wprowadzenie obowiązku zapewnienia zwierzęciu odpowiedniego schronienia przed warunkami atmosferycznymi - 2 grudnia trafił do Sejmu.
Weto oznacza w praktyce wniosek prezydenta o ponowne rozpatrzenie przez posłów danej ustawy. Sejm może odrzucić weto prezydenta, uchwalając ustawę ponownie większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów - w maksymalnym wariancie przy założeniu, że w głosowaniu wezmą udział wszyscy posłowie, oznacza to konieczność zebrania 276 głosów, by odrzucić weto.
