Sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Krystyna Pawłowicz jutro przejdzie w stan spoczynku ze względu na zły stan zdrowia. Sędzia TK na platformie X podziękowała pracownikom TK za współpracę.
Taką podobiznę otrzymałam od swych asystentów na pożegnanie. Bardzo im i wszystkim pracownikom TK dziękuję za współpracę i pomoc
— napisała na platformie X prof. Krystyna Pawłowicz, załączając do wpisu zdjęcie obrazu.
Wspólnie przekraczaliśmy rekordy TK w ilości wydawanych orzeczeń. W 2025 r. pobiliśmy rekord - 22 orzeczenia. Bez nich nic by nie było
— dodała.
Oświadczenie sędzi Pawłowicz
Sędzia Pawłowicz o tym, że przyjdzie w stan spoczynku, informowała już w lipcu tego roku. W oświadczeniu wskazywała na powody swojej decyzji.
Agresja wobec konstytucyjnych instytucji ustrojowych, w tym wobec Trybunału Konstytucyjnego, jego Prezesa, sędziów, w tym mnie osobiście, wytworzyła warunki utrudniające lub wręcz uniemożliwiające wykonywanie funkcji sędziego Trybunału powierzone mi przez demokratycznie wybrany Sejm i Prezydenta RP. Agresja ta utrudnia też normalne funkcjonowanie w życiu prywatnym
— napisała wówczas sędzia TK.
Za wykonywanie konstytucyjnych obowiązków obrony i ochrony polskiej Konstytucji sędziów TK delegitymizuje się, zastrasza, poniża i ośmiesza. Podważa się ich wcześniejszy dorobek zawodowy. Niszczy ich niezawisłość, zastrasza i nęka rodziny. Te akty nienawiści niestety negatywnie wpłynęły na moje zdrowie, nieodwracalnie je pogarszając. Zmusiły mnie po 6 latach do wcześniejszego odejścia z urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego
— wyjaśniła.
Adam Stankiewicz/X
