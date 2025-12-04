Prof. Pawłowicz żegna się z TK i dziękuje współpracownikom. "W 2025 r. pobiliśmy rekord - 22 orzeczenia. Bez nich nic by nie było"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Krystyna Pawłowicz jutro przejdzie w stan spoczynku ze względu na zły stan zdrowia. Sędzia TK na platformie X podziękowała pracownikom TK za współpracę.

Taką podobiznę otrzymałam od swych asystentów na pożegnanie. Bardzo im i wszystkim pracownikom TK dziękuję za współpracę i pomoc

— napisała na platformie X prof. Krystyna Pawłowicz, załączając do wpisu zdjęcie obrazu.

Wspólnie przekraczaliśmy rekordy TK w ilości wydawanych orzeczeń. W 2025 r. pobiliśmy rekord - 22 orzeczenia. Bez nich nic by nie było

— dodała.

Oświadczenie sędzi Pawłowicz

Sędzia Pawłowicz o tym, że przyjdzie w stan spoczynku, informowała już w lipcu tego roku. W oświadczeniu wskazywała na powody swojej decyzji.

Agresja wobec konstytucyjnych instytucji ustrojowych, w tym wobec Trybunału Konstytucyjnego, jego Prezesa, sędziów, w tym mnie osobiście, wytworzyła warunki utrudniające lub wręcz uniemożliwiające wykonywanie funkcji sędziego Trybunału powierzone mi przez demokratycznie wybrany Sejm i Prezydenta RP. Agresja ta utrudnia też normalne funkcjonowanie w życiu prywatnym

— napisała wówczas sędzia TK.

Za wykonywanie konstytucyjnych obowiązków obrony i ochrony polskiej Konstytucji sędziów TK delegitymizuje się, zastrasza, poniża i ośmiesza. Podważa się ich wcześniejszy dorobek zawodowy. Niszczy ich niezawisłość, zastrasza i nęka rodziny. Te akty nienawiści niestety negatywnie wpłynęły na moje zdrowie, nieodwracalnie je pogarszając. Zmusiły mnie po 6 latach do wcześniejszego odejścia z urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego

— wyjaśniła.

CZYTAJ TAKŻE: Sędzia TK prof. Krystyna Pawłowicz przejdzie w stan spoczynku. „Akty nienawiści niestety negatywnie wpłynęły na moje zdrowie”

Adam Stankiewicz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych