Telewizja wPolsce24 ustaliła, że poseł PiS i były minister sprawiedliwości, ścigany przez prokuraturę podległą obecnemu szefowi MS Waldemarowi Żurkowi, opuścił Węgry i jest obecnie w Brukseli.
Bruksela jest jednym z tych adresów, które wskazali moi obrońcy prokuraturze do wiadomości, w związku z tym to nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. Zdecydowałem się przyjechać do Brukseli dlatego, że rozmawiam z politykami, ale też mediami, o skali naruszeń prawa w Polsce przez rząd Donalda Tuska
— przekazał w rozmowie z Telewizja wPolsce24 Zbigniew Ziobro.
To temat, który stał się dużo bardziej ciekawy po tym, jak ten rząd zdecydował się w sposób bezprawny skierować wniosek o tymczasowy aresztowanie mnie za to, że wykonywałem uczciwie i lojalnie swoje obowiązki jak minister sprawiedliwości i prokurator generalny
— dodał Zbigniew Ziobro.
Ten aspekt bezprawia w Polsce, czyli nielegalnego przejęcia prokuratury, nielegalnego przejmowania władz sądów (…), jest niezwykle interesujący dla moich rozmówców i po prostu mówię o tym, co Donald Tusk robi
— podkreślił.
„Ich ręce nie są w stanie mnie dosięgnąć”
Podróżuję po Europie, jestem wolnym człowiekiem, a ich ręce nie są w stanie mnie dosięgnąć. Pokazują swoją bezradność i nieskuteczność. Chcieliby być takimi ludźmi sukcesu, Tusk chciałby na moim przykładzie, poprzez bezprawne zatrzymanie i bezprawne postawienie zarzutów, a później ustawione rozstrzygnięcia sądu, pokazywać, że jestem takim politycznym samcem Alfa w polskiej polityce, macho, który zamknął Prokuratora Generalnego, który pełnił ten urząd przez 10 lat. Wyprowadzać mnie pod kamery reżimowego TVN-u i TVP w likwidacji wtedy, kiedy będzie chciał odwracać uwagę np. od dramatycznej sytuacji w polskiej służbie zdrowia
— zaznaczył były minister sprawiedliwości.
Im o to chodzi, żeby mnie zatrzymać, by móc robić postęp w śledztwie, by zatrzymać kolejne osoby (…), tworzyć kolejne fikcyjne wątki i sprawić, by ten temat nieustannie żył, odwracał uwagę od spraw bieżących, a wtedy, kiedy jestem na zewnątrz, na razie jeszcze tam jest taka euforia, która powoli opada, ale z czasem pojawią się pytania o skuteczność, gdzie jest ta skuteczność Tuska, gdzie jego sprawczość. Będzie wychodziło, że jest po prostu fajtłapą, nie chcę powtarzać, że fujarą, bo nie umiał nawet w sposób skuteczny zrealizować swojego zobowiązania i tej „twarzy bezprawia”, „szefa zorganizowanej grupy przestępczej”, którą maluje tak kłamliwie, nikczemnie, zarzucając nam rzekome przywłaszczenie mienia, tylko dlatego, że przekazywaliśmy sodki na ważne cele, jak remont prokuratury czy zakup systemu Pegasus. (…) Będzie coraz większy problem wizerunkowy dla Tuska – brak skuteczności, brak sprawczości, mimo że mają pełną nielegalną kontrolę nad prokuraturą, służbami, także nawet nad sądami
— mówił Ziobro.
