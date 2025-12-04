Premier Donald Tusk poinformował, że zwrócił się do marszałka Sejmu z wnioskiem o utajnienie punktu piątkowych obrad izby, podczas którego przedstawi pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja: „Nie należy się obawiać, tylko podejść do niej z powagą i z odpowiednią uwagą”. Jak wynika z nieoficjalnych informacji PAP zbliżonych do rządu, tajne posiedzenie Sejmu ma dotyczyć „kryptoafery i rosyjskiego w niej śladu”. Internauci domniemają, że może to być próba przykrycia szczytu medycznego organizowanego przez prezydenta Nawrockiego.
Wniosek ten – jak przekazał PAP marszałek Włodzimierz Czarzasty – wpłynął już do Sejmu.
Myślę, że ta kwestia nie jest związana z sytuacją militarną
— powiedział dziennikarzom podczas briefingu prasowego w Stalowej Woli Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczył, informacja będzie dotyczyła „bezpieczeństwa w sposób bardzo praktyczny”. Zastrzegł, że zostawia to szefowi rządu, „bo to jest jego informacja, której będzie udzielał”.
Na pytanie, czy w związku z tym należy się czegoś obawiać szef MON odparł:
Jeżeli jest poważna informacja, to nie należy się obawiać, tylko podejść do niej z powagą i z odpowiednią uwagą.
Jak jednocześnie zauważył, trzeba też mieć świadomość zagrożeń, które są, ale również działań, które są podejmowane niestety przez część środowisk politycznych, które nie niosą znamion budowy bezpieczeństwa”.
Bogucki: Możliwa kwestia przykrycia szczyty prezydenta
Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki powiedział w czwartek, że nie dotarła do niego żadna niejawna informacja, która wskazywałaby na konieczność przeprowadzenia niejawnych obrad Sejmu
Pewnie wybiorę się na to posiedzenie Sejmu
— powiedział. Stwierdził jednocześnie, że nie wie, czy nie jest to „kwestia przykrycia na przykład szczytu medycznego, który jest u pana prezydenta”. Jutro w Pałacu Prezydenckim odbędzie się szczyt zdrowotny „Na ratunek ochronie zdrowia” zainicjowany przez Nawrockiego.
Nie przesądzam, tylko mogę mieć takie podejrzenia, nie jestem dotknięty łaską wiary w słowa pana premiera
— zaznaczył Bogucki.
Tusk manipuluje społeczeństwem?
Politycy i komentatorzy życia politycznego wskazują, że Tusk uprawia propagandę…
Bardzo jestem ciekaw - poprzednie „utajnione” posiedzenia Sejmu nie przynosiły żadnych istotnych informacji, a służyły jedynie propagandzie rządu Tuska. To budowanie atmosfery grozy wpisami na twitterze każe podejrzewać, że tym razem może być podobnie. Oby nie, bo niepoważny premier to problem państwa
— skomentował poseł PiS Radosław Fogiel.
Aż tak boi się Pan jutrzejszego szczytu medycznego u prezydenta Karola Nawrockiego, że próbuje przykryć go „tajną informacją”? Rozumiem, że dotarło do Pana co przez swoje decyzje personalne zrobił Pan ochronie zdrowia i dopadł Pana blady strach przed gniewem wyborców. To Pan i mówią to także Pana koalicjanci ponosi pełną, a teraz nawet wyłączną odpowiedzialność za katastrofalną sytuację w tym obszarze. Mam nadzieję, że Pani Minister przyjdzie jutro na szczyt, to może się czegoś dowie i potem Panu opowie
— napisał doradca prezydenta Nawrockiego Błażej Poboży.
Klasyczna manipulacja społeczeństwem i wywoływanie strachu. Piaskownica
— stwierdził mecenas Bartosz Lewandowski.
Nie mam przekonania, że twitt „powiem coś strasznie ważnego i tak strasznie tajnego, że się o tym nie dowiedzie” jest mądry. Bo opcje są dwie - albo będzie to naprawdę ważne i tajne, i wtedy twitt był wręcz szkodliwy. Albo będzie to cokolwiek, bo zdaje się jutro ma być coś o zdrowiu… Trzeciej opcji - że ten twitt został wysłany tylko po to, żeby manipulować nastrojami społecznymi nie biorę pod uwagę
— napisała dziennikarka Kanału Zero Joanna Pinkwart.
Spokojnie, to tylko nieporadna próba odwrócenia uwagi od jutrzejszego Prezydenckiego Szczytu zdrowotnego
— ocenił dziennikarz Paweł Rybicki.
Czy Pan naprawdę nie potrafi prowadzić komunikacji ze społeczeństwem w sposób poważny i odpowiedzialny? Zamiast rzetelnej informacji buduje Pan atmosferę strachu, głównie pod potrzeby sondażowe. Komunikat w stylu: „utajnimy pierwszą część posiedzenia Sejmu, bo mam tam do powiedzenia coś bardzo ważnego dla bezpieczeństwa państwa” brzmi jak dziadowski zabieg PR, a nie jak działanie poważnego urzędu
— skomentował Adam Czarnecki z „Tak Dla CPK”.
Jeżeli jest tak źle, że premier musi utajnić posiedzenie Sejmu, żeby przekazać informację to zrozumiem. Ale jeżeli jest tak, że premier robi to po to, żeby przykryć szczyt prezydenta to szkodzi sprawie w sposób wybitny
— napisała poseł Razem Marcelina Zawisza.
Tusk robi taki cyrk wokół służby zdrowia, że akurat na jutro postanowił utajnić posiedzenie Sejmu w sprawie „bezpieczeństwa”. Doskonale wie, że planowany na jutro Prezydencki Szczyt Zdrowotny będzie TOTALNYM ZAORANIEM polityki zdrowotnej, tego rządu. Jak zwykle odwracanie uwagi..
— stwierdził Jan Molski.
Gaszenie pożaru po kompromitacji rządowego szczytu medycznego, na którym mało kto się pojawił, a Tusk powiedział, że „piniendzy nie ma i nie będzie”. I próba przykrycia jutrzejszego szczytu medycznego Prezydenta Karola Nawrockiego, który kompromitacją nie będzie. Przewidywalni
— spuentował Max Hübner.
Donald Tusk nie może pogodzić się z tym, że prezydent Karol Nawrocki zdecydował się zawetować ustawę o rynku kryptowalut, wskazując m.in. na brak przejrzystości przygotowanych rozwiązań. Atakując głowę państwa na początku posiedzenia rządu zapowiedział, że… rządzący jeszcze raz skierują dokładnie ten sam projekt do prezydenta, rzekomo po to, by nie wiązano nazwiska prezydenta z „kryptoaferę”.
xyz/PAP/X
