Tusk jutro przedstawi "pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa". Ten punkt obrad Sejmu ma być utajniony!

Premier Donald Tusk / autor: PAP/Rafał Guz
Premier Donald Tusk / autor: PAP/Rafał Guz

Premier Donald Tusk poinformował, że zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie pierwszego punktu jutrzejszego posiedzenia tej izby. Szef rządu ma przedstawić „pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa”. Czarzasty przekazał w rozmowie z PAP, że otrzymał już wniosek Tuska.

Zwróciłem się do Marszałka Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie pierwszego piątkowego punktu posiedzenia Sejmu, podczas którego przedstawię pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa

— powiadomił szef rządu na X.

Czarzasty: Prezydium zdecyduje dziś wieczorem

Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował PAP, że wpłynął już wniosek premiera Donalda Tuska o utajnienie punktu piątkowych obrad Sejmu, podczas którego przedstawi pilną informację ws. bezpieczeństwa państwa.

Prezydium Sejmu w czwartek wieczorem zdecyduje o wszystkich szczegółach

— dodał.

Zapytany, czy informacja premiera będzie pierwszym punktem piątkowych obrad, przed zaplanowanymi głosowaniami ws. projektu ustawy budżetowej, czy też posłowie wysłuchają jej później, odpowiedział, że kwestie związane z wnioskiem szefa rządu, postawi na czwartkowym posiedzeniu Prezydium Sejmu, które zbierze się o godz. 18.

Wtedy zdecydujemy dokładnie, jak to wszystko będzie wyglądało

— dodał marszałek Sejmu.

Pytany, czego mają dotyczyć informacje, które chce przedstawić szef rządu, odparł, że „musimy posłuchać pana premiera”.

Jestem oczywiście informowany o wszystkim, ale posiedzenie jest tajne po to, żeby w trybie tajnym to przedstawiać

— podkreślił Czarzasty.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski

Na piątek 5 grudnia w Sejmie zaplanowano blok głosowań, m.in. poprawek do ustawy budżetowej na przyszły rok.

W ostatnich miesiącach polskie służby alarmowały o wzmożonej aktywności Rosji zarówno w Polsce, jak i w innych państwach UE, które zmagały się m.in. z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. We wrześniu rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną; część z nich została zestrzelona. W wyniku rosyjskiego ataku dronowego uszkodzony został dom w miejscowości Wyryki. Uderzyła w niego rakieta wystrzelona z polskiego myśliwca F-16, aby zestrzelić rosyjski dron.

Z kolei 15 i 16 listopada doszło do aktów dywersji na infrastrukturę kolejową. Na trasie kolejowej Warszawa – Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Podejrzanymi w sprawie dywersji są dwaj obywatele Ukrainy działający na zlecenie Rosji. Jeden z nich już w przeszłości skazany był przez lwowski sąd za podobną działalność na Ukrainie. Jewhenij Iwanow i Ołeksandr Kononow wjechali do Polski legalnie i legalnie opuścili nasz kraj, udając się przez Terespol na Białoruś. Polskie służby od tego czasu ich poszukują.

Oby tą „pilną informacją” wymagającą utajnienia nie okazało się np. „5 żelaznych zasad” i powtórzenie ich po raz kolejny przez Donalda Tuska.

PAP/X/Joanna Jaszczuk

