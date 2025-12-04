Premier Donald Tusk poinformował, że zwrócił się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie pierwszego punktu jutrzejszego posiedzenia tej izby. Szef rządu ma przedstawić „pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa”. Czarzasty przekazał w rozmowie z PAP, że otrzymał już wniosek Tuska.
Zwróciłem się do Marszałka Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie pierwszego piątkowego punktu posiedzenia Sejmu, podczas którego przedstawię pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa
— powiadomił szef rządu na X.
Czarzasty: Prezydium zdecyduje dziś wieczorem
Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował PAP, że wpłynął już wniosek premiera Donalda Tuska o utajnienie punktu piątkowych obrad Sejmu, podczas którego przedstawi pilną informację ws. bezpieczeństwa państwa.
Prezydium Sejmu w czwartek wieczorem zdecyduje o wszystkich szczegółach
— dodał.
Zapytany, czy informacja premiera będzie pierwszym punktem piątkowych obrad, przed zaplanowanymi głosowaniami ws. projektu ustawy budżetowej, czy też posłowie wysłuchają jej później, odpowiedział, że kwestie związane z wnioskiem szefa rządu, postawi na czwartkowym posiedzeniu Prezydium Sejmu, które zbierze się o godz. 18.
Wtedy zdecydujemy dokładnie, jak to wszystko będzie wyglądało
— dodał marszałek Sejmu.
Pytany, czego mają dotyczyć informacje, które chce przedstawić szef rządu, odparł, że „musimy posłuchać pana premiera”.
Jestem oczywiście informowany o wszystkim, ale posiedzenie jest tajne po to, żeby w trybie tajnym to przedstawiać
— podkreślił Czarzasty.
Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski
Na piątek 5 grudnia w Sejmie zaplanowano blok głosowań, m.in. poprawek do ustawy budżetowej na przyszły rok.
W ostatnich miesiącach polskie służby alarmowały o wzmożonej aktywności Rosji zarówno w Polsce, jak i w innych państwach UE, które zmagały się m.in. z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. We wrześniu rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną; część z nich została zestrzelona. W wyniku rosyjskiego ataku dronowego uszkodzony został dom w miejscowości Wyryki. Uderzyła w niego rakieta wystrzelona z polskiego myśliwca F-16, aby zestrzelić rosyjski dron.
Z kolei 15 i 16 listopada doszło do aktów dywersji na infrastrukturę kolejową. Na trasie kolejowej Warszawa – Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.
Podejrzanymi w sprawie dywersji są dwaj obywatele Ukrainy działający na zlecenie Rosji. Jeden z nich już w przeszłości skazany był przez lwowski sąd za podobną działalność na Ukrainie. Jewhenij Iwanow i Ołeksandr Kononow wjechali do Polski legalnie i legalnie opuścili nasz kraj, udając się przez Terespol na Białoruś. Polskie służby od tego czasu ich poszukują.
Oby tą „pilną informacją” wymagającą utajnienia nie okazało się np. „5 żelaznych zasad” i powtórzenie ich po raz kolejny przez Donalda Tuska.
PAP/X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747396-tusk-przedstawi-jutro-pilna-informacje-dot-bezpieczenstwa
