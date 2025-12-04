„Uważamy, że po prostu zwierzęta powinny być traktowane dobrze. Natomiast pewna część tej ustawy, i na to wskazał prezydent, jest - powiedzmy sobie - niewykonalna” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej, mówiąc o tzw. ustawie łańcuchowej.
Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o hodowli zwierząt na futra, zawetował lecz tzw. ustawę łańcuchową. Zapowiedział przy tym własny projekt w tej sprawie.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Prezydent podpisał ustawę o hodowli zwierząt na futra i zawetował tzw. ustawę łańcuchową: „Źle napisana”. Nawrocki zapowiada własny projekt!
Ponadto marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że podda pod głosowanie weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy łańcuchowej, lider Lewicy atakował przy tym głowę państwa.
CZYTAJ TAKŻE: Czarzasty podda pod głosowanie weto ws. ustawy łańcuchowej! Marszałek atakował prezydenta: „Oburzająca, niezrozumiała decyzja”
„Zwierzęta powinny być traktowane dobrze”
Jak wskazał prezes PiS Jarosław Kaczyński na dzisiejszej konferencji prasowej, Prawo i Sprawiedliwość było za ustawą łańcuchową.
Uważamy, że po prostu zwierzęta powinny być traktowane dobrze. Natomiast pewna część tej ustawy, i na to wskazał prezydent, jest - powiedzmy sobie - niewykonalna. Kilkanaście tysięcy złotych kosztuje tego rodzaju klatka dla psa, czyli właśnie taki kojec, który jest jednak za mały z punktu widzenia przynajmniej tych nieco większych psów, a zwykle takich się używa jako psów łańcuchowych, więc więc po prostu albo państwo musiałoby to sfinansować, albo to będzie fikcja
— mówił Jarosław Kaczyński.
Prezydent to zawetował, przedstawił już własną propozycję, powinna być bardzo szybko przyjęta
— podkreślił.
Natomiast, my wbrew temu, co pan mówi, dajemy wybór. Ta instrukcja mówi: albo jeżeli ktoś chce, to może głosować przeciw próbie podważenia weta, albo może też głosować, wstrzymując się od głosów. To faktycznie oznacza to samo, bo to też jest głosowanie przeciw. To jest więc tylko kwestia po prostu pewnego poglądu w tej sprawie. Nic więcej. Za odrzuceniem nie może
— wyjaśnił prezes PiS.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezes PiS do górników: Wierzcie w przyszłość. Uczynimy wszystko, by górnictwo trwało. Niestety rządzą ci, którzy czynią coś całkiem innego
Adam Kacprzak/Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747395-jak-pis-bedzie-glosowac-ws-weta-jaroslaw-kaczynski-ujawnia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.