„Pan, panie premierze nie spotkał się przez dwa lata ze środowiskami medycznymi. To jest fakt. Pan mówił, że kluczowy jest pacjent. Miałem nadzieję, ze pan przedstawi klucz do tego, żeby pacjent znalazł się w centrum. Nie ma żadnej recepty jest dokładnie odwrotnie” - powiedział szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki podczas rządowego szczytu „Bezpieczny Pacjent”. Skierował do obecnego na tym wydarzeniu Donalda Tuska dwa pytania: „Czy pan gwarantuje na piśmie, że propozycje minister zdrowia do ministra finansów są nieaktualne? Czy jutro pani minister będzie mogła być na szczycie pana prezydenta?”
Prezydencki minister zabrał głos w panelu z pytaniami podczas szczytu medycznego „Bezpieczny Pacjent”, który odbywa się w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
Jedynie prawda jest ciekawa. Wydaje mi się, że dziś tej prawdy za wiele nie było, panie premierze. Trzeba to bardzo jasno powiedzieć. Spotykamy się w tym gronie tylko dlatego, że prezydent Karol Nawrocki spotkał się z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej, środowiskami medycznymi. Tylko dlatego tu dziś jesteśmy. Pan, panie premierze nie spotkał się przez dwa lata ze środowiskami medycznymi. To jest fakt. Pan mówił, że kluczowy jest pacjent. Miałem nadzieję, ze pan przedstawi klucz do tego, żeby pacjent znalazł się w centrum. Nie ma żadnej recepty, jest dokładnie odwrotnie
— powiedział.
Pismo z 29 października do ministra finansów zakłada obcięcie wydatków na NFZ o ponad 10 mld zł. Wracacie do limitów jeśli chodzi o jaskrę, badania obrazowe dla pacjentów onkologicznych, czy świadczenia specjalistyczne. Wracacie do limitów na bezpłatne leki dla dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych. Wracacie, mimo, że pana były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz razem z posłem Sławomirem Nitrasem zapowiadali, że nie będzie żadnych limitów
— dodał.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tusk na szczycie medycznym zaklina rzeczywistość? „Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest bankrutem. Mało jest tak rzetelnych płatników!”
Bogucki zwrócił się do Tuska z zapytaniem:
Robicie to po dwóch latach i zabieracie ponad 10 mld zł z NFZ. To są fakty, ale to nie koniec. 600 mln zł mniej dla szpitali powiatowych. Kolejne 900 mln zł mniej na posiłki i brak waloryzacji dla pracowników medycznych. Mam do pana pytanie: czy pan dziś jest w stanie pisemnie oświadczyć, że tego rodzaju rozwiązań wynikających z pisma ministra zdrowia do ministra finansów nie będzie?
To byłby jakiś klucz do tego, żeby polska ochrona zdrowia, jest w głębokiej zapaści na OIOM, żeby ją zabrać przynajmniej na rehabilitację. Czy pan jest w stanie powiedzieć, że 10 mld zł wróci? Prezydent patrząc na pacjentów, mając na uwadze, że państwo przez dwa lata nie wykorzystaliście miliardów złotych, które powinny trafić na infrastrukturę dla pacjentów onkologicznych, wyszedł z inicjatywą ustawową przekazania 3 mld 600 milionów złotych na leczenie dzieci. Pieniędzy, których nie macie. To jest inicjatywa prezydenta. Pan prezydent zaprasza na szczyt w Pałacu Prezydenckim. Czy pan pozwoli, żeby pani minister zdrowia znalazła jutro na spotkaniu z prezydentem?
— kontynuował.
Bogucki do Tuska i Domańskiego
Prezydencki minister zwrócił się również do szefa resortu finansów Andrzeja Domańskiego.
Z danych, które pan pokazał, że w czasie ostatnich 4 lat rządów PiS wydatki na ochronę zdrowia wzrosły dwukrotnie. Dziękuję za tę prezentację
— powiedział.
Na koniec zapytał Tuska jeszcze raz:
Czy pan gwarantuje na piśmie, że propozycje minister zdrowia do ministra finansów są nieaktualne? Czy jutro pani minister będzie mogła być na szczycie pana prezydenta?
