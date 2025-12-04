„Zwracam się do górników, by wierzyli w przyszłość, że ich niezwykle ciężka praca, posłannictwo będzie trwało i my wszystko uczynimy, żeby trwało. Ale dzisiaj niestety rządzą ci, którzy czynią coś całkiem innego” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński występując na konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości razem z górnikami z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Na koniec lider największej partii opozycyjnej otrzymał od górników figurkę św. Barbary.
Dziś obchodzona jest Barbórka, czyli dzień św. Barbary, która jest patronką m.in. górników i trudnej pracy. Ulicami śląskich miast maszerują orkiestry, organizowane msze święte oraz huczne biesiady.
Specjalnie na tę okazję górnicy ubierają mundury, a na głowie mają czako górnicze z pióropuszem. Tradycje Barbórkowe są wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
Życzenia prezesa PiS dla górników
Prezes PiS Jarosław Kaczyński przypomniał, że „mamy dzisiaj Barbórkę, to jest święto górników i górnictwa”.
Chciałem skorzystać z tej okazji i złożyć górnikom najlepsze i najserdeczniejsze życzenia. Wszelkiego szczęścia, zdrowia, pomyślności, a przede wszystkim bezpiecznej pracy. Po pierwsze tego, żeby ta praca była, a po drugie, żeby przynosiła im i nam wszystkim korzyści. I te korzyści to jest coś, co jest możliwe. Jest możliwe wbrew tej propagandzie, która jest kierowana przeciwko górnictwu
— podkreślił Jarosław Kaczyński.
Górnictwo zupełnie jawnie i wprost w Stanach Zjednoczonych wraca po cichu. Przy czym specjaliści od gospodarki co innego mówią, a co innego robią, bo już kopalnie także węgla kamiennego, nie tylko węgla brunatnego, są uruchamiane albo są w trakcie uruchomienia. Krótko mówiąc, górnictwo ma przyszłość, ponieważ to jest tania energia, a tania energia to jest przyszłość gospodarki we wszystkich dziecinach, także tych nowoczesnych. Sztuczna inteligencja wymaga ogromnej ilości energii. W związku z tym tania energia jest warunkiem wielkiego rozwoju także i tej dziedziny
— mówił prezes PiS.
„Uczynimy wszystko, by górnictwo trwało”
Jarosław Kaczyński zwrócił się do górników, „by wierzyli w przyszłość, że ich niezwykle ciężka praca, posłannictwo będzie trwało”.
I my wszystko uczynimy, żeby trwało. Ale dzisiaj niestety rządzą ci, którzy czynią coś całkiem innego. Skoncentruję się na sprawie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Otóż ta spółka za naszych rządów miała bardzo dobre wyniki, dobrze funkcjonowała. Wystarczyły dwa lata nowych rządów i mamy do czynienia ze spadkiem produkcji zarówno węgla koksującego, jak i koksu. Mamy do czynienia z zatrzymaniem różnego rodzaju inwestycji
— wskazał.
Pamiętajcie, że węgiel koksujący i koks to są naprawdę materiały, które mają dzisiaj w Unii Europejskiej charakter strategiczny. Wydaje się, że przyszłość tej spółki powinna być jasna, ale to wszystko jest zagrożone, m.in. zwolnieniem pięciu tysięcy pracowników. Nie tylko warto dziś składać górnikom najlepsze życzenia, ale warto robić wszystko, by polskie górnictwo przetrwało, ale także się rozwinęło. Jest wiele różnych możliwości, trzeba tylko chcieć
— dodał prezes PiS.
