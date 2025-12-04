Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest bankrutem. Ta teza często przewija się w przestrzeni publicznej. W obrocie gospodarczym macie państwo mało tak rzetelnych płatników jak NFZ” - przekonywał premier Donald Tusk podczas szczytu „Bezpieczny pacjent”, zorganizowanego w Warszawie przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę.
W szczycie bierze udział m.in. premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański. Prezydenta Karola Nawrockiego reprezentuje z kolei szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. „Rozmowy będą dotyczyły nakładów na ochronę zdrowia, inwestycji i planowanych zmian” – przekazał PAP rzecznik resortu zdrowia Jakub Gołąb.
„Naszym zadaniem jest rozwiązanie problemów”
Spotkanie jest dla mnie ważne nie dlatego, że się po prostu spotykamy, tylko dlatego, że będziemy rozmawiać o kwestii kluczowej z punktu widzenia doświadczeń Polek i Polaków. Zależało mi na tym, aby wszystkie osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pacjenta, a także bezpieczeństwo państwa w kontekście ochrony zdrowia, mogły rozmawiać o tym, w jaki sposób budować synergię między tymi dwiema wielkimi dziedzinami
— powiedział premier Donald Tusk w swoim wystąpieniu.
Bardzo dużo emocji budzi kwestia zasobów finansowych, kondycji finansowej NFZ i konsekwencji takiej a nie innej kondycji – z punktu widzenia przede wszystkim pacjentów, ale też wszystkich, którzy pracują w ochronie zdrowia. (…) Kluczowe z naszego punktu widzenia jest dobro pacjenta. I nie chcę, aby ta teza była odbierana przez kogokolwiek jako kontrowersyjna. Często się zdarza – sam byłem nie raz ofiarą takiej sytuacji – że są osoby, które widzą konflikt interesów między lekarzem, pielęgniarką, pielęgniarzem – a pacjentem
— dodał.
Jesteśmy dzisiaj tutaj po to – i wasza codzienna praca jest po to, aby nikt nigdy nie szukał konfliktu interesów między lekarzem i pacjentem. Nie po to, aby „napuszczać” kogoś na kogoś, budować atmosferę konfliktu czy kogokolwiek upokarzać. Jestem przekonany, że przytłaczająca większość pracowników ochrony zdrowia myśli głównie o tym, jak pomóc pacjentowi. I myślę, że przytłaczająca większość pacjentów ma przekonanie, że w szpitalu czy poradni czekają na nich ludzie, którzy chcą im pomoc, a nie ich wykorzystać
— powiedział szef rządu.
Naszym zadaniem jest rozwiązanie problemów, a nie szukanie kozła ofiarnego. Ale wiadomo, że my wszystkich problemów nie rozwiążemy – tak jest na całym świecie i tak będzie zawsze
— przekonywał Tusk.
Premier przekonuje, że NFZ nie jest bankrutem
Nie ma takich narzędzi, których byłoby wystarczająco dużo, żeby spełnić 100 proc. oczekiwań zarówno lekarzy, jak i pacjentów. Wiemy o tym i nikogo nie chcemy oszukiwać. Chciałbym, aby poważna rozmowa o zdrowiu i bezpieczeństwie pacjentów, była na tyle, na ile to możliwe, izolowana od konfliktów politycznych
— dodał.
Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest bankrutem. Ta teza często przewija się w przestrzeni publicznej. W obrocie gospodarczym macie państwo mało tak rzetelnych płatników jak NFZ. Otrzymałem jeszcze przed dzisiejszym spotkaniem dane, które na pewno prezes Nowak potwierdzi w swoim wystąpieniu, że NFZ nie tylko jest wypłacalny, ale też jest rzetelnym płatnikiem, jeśli chodzi o umowy z podmiotami, nadwyykonania nielimitowane
— zapewniał premier.
Jak państwo wiecie, co roku pojawia się problem z wykonaniami limitowanymi, ale tutaj też będziemy szukali rozwiązań. Wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, żeby tych wykonań było jak najwięcej, bo to oznacza lepszy dostęp do ochrony zdrowia ze strony pacjenta. Ale równocześnie - i to chcę bardzo wyraźnie podkreślić - nie szukajcie przyczyn kłopotów w tym, że lekarze czy pielęgniarki „za dużo” zarabiają. Zapomnijmy o tych argumentach. One do niczego nas nie doprowadzą. Lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze muszą dobrze zarabiać i to jest poza dyskusją
— podkreślił.
Jeśli ktoś ma ochotę poważnie porozmawiać o ewentualnych nadużyciach, bo tak jak w każdej dziedzin życia i w ochronie zdrowia zdarzają się nadużycia, to niech poważnie rozmawia o konkretnych przypadkach. i niech je eliminuje
— powiedział Donald Tusk.
Patrzę tu na prezesa NFZ, na panią minister, ale w ogóle też na wszystkich odpowiedzialnych za organizację ochrony zdrowia w Polsce. Nie ma dyskusji o tym, czy ktoś za dużo zarabia, czy za mało, tylko powinna być bardzo poważna i rzetelna robota, żeby wyeliminować ewentualne nadużycia, bo takie się zdarzają. Nie ma też sensu budowania takiej właśnie politycznej atmosfery wzajemnych negatywnych emocji i złości. Jeśli chodzi o relacje płatnik- szpital, mamy wyłącznie wspólny interes. Przecież naprawdę chodzi o to, żeby możliwie mądrze i efektywnie wydawać coraz większe pieniądze z korzyścią dla pacjenta. I czy to jest wykonanie jakiejś procedury, czy to jest pobyt w szpitalu, czy to jest jedzenie w szpitalu, nie ma znaczenia. Musimy szukać najbardziej efektywnych sposobów działania
— dodał szef rządu.
Tusk chwali program „Dobry posiłek w szpitalu”
Wiem, że dużo emocji wzbudza na przykład pierwsza sprawa z brzegu, czyli kwestia pilotażu, jeśli chodzi o o wyżywienie w szpitalach i decyzja, aby to, co było przedmiotem pilotażu stało się standardem. Tak, to nasi poprzednicy wpadli na dobry pomysł, aby zrobić pilotaż, który pozwoli zbudować pewien standard. I pozwolił zbudować pewien standard żywieniowy, który będzie tak jak to standard, obowiązywał wszędzie, a nie w wybranych miejscach. I pilotaż jest także od tego, żeby optymalizować wydatki na zdrowiu i chorobie pacjenta w Polsce. Nikt nie będzie zarabiał nieadekwatnie do tego, co świadczy. Musimy też mieć tę świadomość i dlatego jeśli mówimy o szukaniu wszystkich możliwych metod, aby optymalizować wydatki, żeby one były bardziej efektywne, żeby te pieniądze, które są, wydawać w sposób optymalny
— podkreślił premier.
Nieprawdą jest, że NFZ jest bankrutem, tak jak nieprawdą jest, że rezygnujemy z efektów pilotażu jeśli chodzi o żywienie, bo jest dokładnie odwrotnie. Wprowadzamy standardy, które wynikają z efektów tego pilotażu. Dlatego tak właśnie podkreślam potrzebę optymalizacji wydatków. Nie możemy dzisiaj sobie opowiadać, że doszło do katastrofy, zapaści, bankructwa w sytuacji, kiedy wiele, wiele miliardów złotych więcej wydajemy co roku na ochronę zdrowia. I ten rok oczywiście jest rekordowy przy rekordowo niskiej inflacji. Więc wiem, że zawsze tych pieniędzy będzie za mało, ale nie ma żadnego powodu, żebyśmy opuścili ręce i powiedzieli, że nie damy rady
— dodał.
Ja nie mówię, że jest dobrze, bo wiem, że naszym zadaniem jest namysł i później jak najszybsze decyzje. Co zrobić, żeby nie było poczucia zapaści w jakichś miejscach, żeby nie było powodów, nawet jeśli to są preteksty, ale powodów, do wykrzykiwania haseł, że bankruci, że koniec, zawał i w ogóle „olaboga!”. Więc żeby uniknąć tego typu atmosfery i nie dawać pretekstu tym, którzy mają satysfakcję z tego, że że mogą mówić, że jest źle, to musimy się zastanowić, w jaki sposób to, że z każdym rokiem jest coraz więcej, było odczuwalne i żeby nie było takich napięć i takich emocji, jakie towarzyszą dzisiejszej debacie publicznej
— powiedział Donald Tusk.
Premier przypomniał, że w 2023 r. nakłady na ochronę zdrowia wyniosły 185 mld zł, w 2024 r. - 211 mld zł, a w 2025 mają wynieść 237 mld zł. - Oczywiście w 2026 r, będzie znowu więcej tych pieniędzy - zapewnił premier. Dodał, że w planie na przyszły rok będzie to 248 mld zł.
Ja chcę też powiedzieć, że jeśli mamy na 2026 rok w planie 248 miliardów, to tak jak i w tym roku i w każdym poprzednim, będziemy każdego dnia, każdego tygodnia, miesiąca szukali sposobów, żeby to wykonanie było wyższe niż planowane, a nie niższe. Jak już wspomniałem dla mnie dzisiaj najważniejsze jest, żeby wszystkie środowiska zainteresowane, tak szczerze, nie mówię o politykach, tylko mówię o środowiskach, których celem jest bezpieczeństwo polskiego pacjenta, żebyśmy z najlepszą wolą rozmawiali o tym, co trzeba zrobić i słuchali siebie nawzajem ze zrozumieniem i szacunkiem. Ja mogę to zagwarantować w moim i moich współpracowników imieniu. Dziękuję bardzo
— podsumował.
PAP/FB:Kancelaria Premiera/Joanna Jaszczuk
