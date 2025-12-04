Były minister cyfryzacji i były wiceszef MZ Janusz Cieszyński na konferencji prasowej z byłą minister zdrowia Katarzyną Sójką i posłem PiS Grzegorzem Lorkiem przed Ministerstwem Rozwoju i Technologii podkreślił, że „symbolem niemądrych, nieracjonalnych i uderzających w pacjentów obniżek wydatków na zdrowie jest zabranie programu ‘Dobry posiłek w szpitalu’”.
Jak wskazał Janusz Cieszyński, koalicja 13 grudnia ukradnie polskim pacjentom 900 mln zł.
To tylko pierwszy punkt tej zdrowotnej piątki Donalda Tuska. To też zabranie pieniędzy na szpitale powiatowe - ponad 600 mln zł zostanie zabranych z wycen, które zostały podwyższone jeszcze za rządów PiS
— zaznaczył b. minister cyfryzacji
„Zdrowotny szczyt bezczelności”
Przekazał, że „zostaną wprowadzone limity na leczenie zaćmy”.
To samo mamy z diagnostyką obrazową - chcą zabrać ponad 1 mld zł, żeby gorzej diagnozować pacjentów. Ostatnia rzecz, wyjątkowo bulwersująca, to ograniczenie porad u specjalistów - 3 mld 600 mln zł chcą wyjąć z NFZ po to, aby było mniej porad specjalistycznych. O tym jest ten szczyt medyczny. To jest zdrowotny szczyt bezczelności
— podkreślił polityk.
„Brakuje środków na leczenie”
Zdaniem Grzegorza Lorka „w polskiej służbie zdrowia, kierowanej przez Donalda Tuska, karetka nie dojeżdża do pacjentki”.
Za chwilę w szpitalach powiatowych zabraknie pieniędzy na realizację zadań. Z mediów dowiadujemy się o sytuacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Kielcach. Brakuje środków na leczenie
— mówił.
Czujemy się jak w cyrku Kafki - pacjent nie wie, co będzie, kiedy będzie i jak będzie. Czy zostanie przyjęty do szpitala? Czy zostaną podane mu medykamenty? Czy będzie miał co jeść?
— zapytał poseł PiS.
„Program pustego talerza Tuska”
W ocenie Katarzyny Sójki wyżej wymienione działania „to program pustego talerza Donalda Tuska dla pacjentów w szpitalu”.
To jeden z elementów tajnie przetrzymywanego przez ponad miesiąc dokumentu, w którym zapisano, że w najbliższym czasie pacjentom chce się zabrać na podstawowe potrzeby zdrowotne ponad 10 mld zł
— zaznaczyła b. minister zdrowia.
To między innymi prawie 1 mld zł na to, żeby zabrać pacjentom pokarm z talerza. To wiele innych elementów, które uderzają bezpośrednio w podstawowe potrzeby pacjentów. Zgodnie z tym, co planuje rząd, jeśli wprowadzą limity na tomografię czy rezonans, to może okazać się tak, że pacjent z podejrzeniem nowotworu, może w listopadzie usłyszeć, że limit się skończył i na dalszą diagnostykę ma się pojawić w przyszłym roku. To jest afera rządu Donalda Tuska i rządowego projektu Funduszu Medycznego
— dodała Katarzyna Sójka.
Natalia Wierzbicka/X
