TYLKO U NAS. Zwolnienia w kopalni Silesia. Bortniczuk: Przy obecnych rządzących za parę lat nie będzie komu świętować Barbórki

Kamil Bortniczuk / autor: Telewizja wPolsce24
Kamil Bortniczuk / autor: Telewizja wPolsce24

„W górnictwie nie jest dobrze. I nie będzie dobrze, dopóki nie odejdziemy na poważnie od szaleństwa Zielonego Ładu, od wszystkich ograniczeń w używaniu paliw kopalnych. A przecież mamy technologie, które pozwalają spalać węgiel w sposób praktycznie nieszkodliwy dla środowiska. Polska węglem stoi, w związku z czym powinniśmy stawiać na źródła energii oparte właśnie na węglu” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Kamil Bortniczuk, poseł PiS, były minister sportu i turystyki.

W kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach wrze. 754 pracowników usłyszało, że straci pracę. Zwolnienia mają ruszyć jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 Kamil Bortniczuk, poseł PiS, były minister sportu i turystyki.

