Plakat "Solidarni z księdzem Olszewskim" - zdj. ilustracyjne / autor: Fratria
Plakat "Solidarni z księdzem Olszewskim" - zdj. ilustracyjne / autor: Fratria

Jak ustalił portal wPolityce.pl, dziś o 6 rano grupa policjantów zatrzymała ojca ks. Michała Olszewskiego w jego domu. Przewieziono go do Nowego Sącza, gdzie przedstawiono mu zarzut udziału w grupie przestępczej, związany z rzekomą karuzelą VAT. Po kilku godzinach zwolniono go za kaucją 5 tys. złotych. Informacje otrzymaliśmy z naszego źródła w Prokuraturze Krajowej.

Co ciekawe, w tej sprawie trwa inne postępowanie w Radomiu. Po co więc ta pokazówka?

To niedopuszczalna próba nękania. To sprawa z pomówienia. Widać, że lepszy stan zdrowia księdza Olszewskiego kogoś niepokoi. Stąd takie działania

— mówi osoba znająca kulisy śledztwa.

Ojciec ks. Olszewskiego jest zaszczuwany już stycznia!

Przypomnijmy, że neo-Prokuratura Okręgowa w Radomiu już w styczniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom podejrzanym o rzekome oszustwa podatkowe i wystawienie nierzetelnych faktur VAT na kwotę znacznej wartości.

Wśród osób z zarzutami znalazł się Jan O., czyli właśnie ojciec sercanina ściganego przez koalicję 13 grudnia.

CZYTAJ WIĘCEJ: Zaszczuli syna, teraz biorą się za ojca! Neo-PK wraca do starego śledztwa ws. ojca ks. Michała Olszewskiego. Do sądu trafił akt oskarżenia

WB/jj

