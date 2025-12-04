Jak ustalił portal wPolityce.pl, dziś o 6 rano grupa policjantów zatrzymała ojca ks. Michała Olszewskiego w jego domu. Przewieziono go do Nowego Sącza, gdzie przedstawiono mu zarzut udziału w grupie przestępczej, związany z rzekomą karuzelą VAT. Po kilku godzinach zwolniono go za kaucją 5 tys. złotych. Informacje otrzymaliśmy z naszego źródła w Prokuraturze Krajowej.
Co ciekawe, w tej sprawie trwa inne postępowanie w Radomiu. Po co więc ta pokazówka?
To niedopuszczalna próba nękania. To sprawa z pomówienia. Widać, że lepszy stan zdrowia księdza Olszewskiego kogoś niepokoi. Stąd takie działania
— mówi osoba znająca kulisy śledztwa.
Ojciec ks. Olszewskiego jest zaszczuwany już stycznia!
Przypomnijmy, że neo-Prokuratura Okręgowa w Radomiu już w styczniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom podejrzanym o rzekome oszustwa podatkowe i wystawienie nierzetelnych faktur VAT na kwotę znacznej wartości.
Wśród osób z zarzutami znalazł się Jan O., czyli właśnie ojciec sercanina ściganego przez koalicję 13 grudnia.
