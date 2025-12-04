Koalicja zemsty. Żurek chce stawiać przed Trybunałem Stanu kolejnych polityków opozycji! To Morawiecki, Ardanowski i Błaszczak

Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu informacje dotyczące przedstawienia zarzutów byłemu premierowi i dwóm byłym ministrów: Mateuszowi Morawieckiemu, Mariuszowi Błaszczakowi i Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu. Komunikat opublikowała na swoim profilu na platformie X najpierw prokurator Ewa Wrzosek, później - nielegalnie przejęta przez rząd Tuska Prokuratura Krajowa. „Celem jest ocena, czy zachodzą przesłanki do pociągnięcia Mateusza M., Mariusza B. i Krzysztofa A. do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu” - czytamy.

Wygląda na to, że koalicja 13 grudnia, zamiast pracować nad rozwiązaniami najbardziej palących problemów, intensywnie pracuje raczej nad odwróceniem uwagi np. od dramatycznej sytuacji w ochronie zdrowia. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny, chce postawić przed Trybunałem Stanu kolejnych polityków opozycji: Mateusza Morawieckiego (były premier), Mariusza Błaszczaka (były minister obrony narodowej) i Jana Krzysztofa Ardanowskiego (były minister rolnictwa i rozwoju wsi).

Wrzosek i neo-PK informują o wniosku Żurka

W komunikacie, który na platformie X opublikowała najpierw prokurator Ewa Wrzosek, a następnie - neo-PK - nazwiska byłego premiera i byłych ministrów poddane zostały anonimizacji.

Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał Marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu informacje dotyczące przedstawienia Mateuszowi M., Mariuszowi B. i Krzysztofowi A. - członkom Rady Ministrów -zarzutów popełnienia przestępstw związanych z zajmowanymi przez nich stanowiskami. Celem jest ocena, czy zachodzą przesłanki do pociągnięcia Mateusza M., Mariusza B. i Krzysztofa A. do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu

— napisała Wrzosek.

Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał dziś Marszałkowi Sejmu RP informacje dotyczące przedstawienia byłym członkom Rady Ministrów — Mateuszowi M., Mariuszowi B. i Krzysztofowi A. — zarzutów popełnienia przestępstw związanych z zajmowanymi przez nich stanowiskami. Informacje te mogą stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm, czy opisane w postanowieniach o przedstawieniu zarzutów ewentualne naruszenia prawa, dokonane w związku z zajmowanymi stanowiskami w Radzie Ministrów, mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego, a tym samym czy zachodzą przesłanki do pociągnięcia Mateusza M., Mariusza B. i Krzysztofa A. do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu

— podała z kolei neo-PK.

To chyba już nawet nie koalicja 13 grudnia, lecz po prostu koalicja zemsty.

X/Joanna Jaszczuk

