Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu informacje dotyczące przedstawienia zarzutów byłemu premierowi i dwóm byłym ministrów: Mateuszowi Morawieckiemu, Mariuszowi Błaszczakowi i Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu. Komunikat opublikowała na swoim profilu na platformie X najpierw prokurator Ewa Wrzosek, później - nielegalnie przejęta przez rząd Tuska Prokuratura Krajowa. „Celem jest ocena, czy zachodzą przesłanki do pociągnięcia Mateusza M., Mariusza B. i Krzysztofa A. do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu” - czytamy.
Wygląda na to, że koalicja 13 grudnia, zamiast pracować nad rozwiązaniami najbardziej palących problemów, intensywnie pracuje raczej nad odwróceniem uwagi np. od dramatycznej sytuacji w ochronie zdrowia. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny, chce postawić przed Trybunałem Stanu kolejnych polityków opozycji: Mateusza Morawieckiego (były premier), Mariusza Błaszczaka (były minister obrony narodowej) i Jana Krzysztofa Ardanowskiego (były minister rolnictwa i rozwoju wsi).
Wrzosek i neo-PK informują o wniosku Żurka
W komunikacie, który na platformie X opublikowała najpierw prokurator Ewa Wrzosek, a następnie - neo-PK - nazwiska byłego premiera i byłych ministrów poddane zostały anonimizacji.
Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał Marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu informacje dotyczące przedstawienia Mateuszowi M., Mariuszowi B. i Krzysztofowi A. - członkom Rady Ministrów -zarzutów popełnienia przestępstw związanych z zajmowanymi przez nich stanowiskami. Celem jest ocena, czy zachodzą przesłanki do pociągnięcia Mateusza M., Mariusza B. i Krzysztofa A. do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu
— napisała Wrzosek.
Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał dziś Marszałkowi Sejmu RP informacje dotyczące przedstawienia byłym członkom Rady Ministrów — Mateuszowi M., Mariuszowi B. i Krzysztofowi A. — zarzutów popełnienia przestępstw związanych z zajmowanymi przez nich stanowiskami. Informacje te mogą stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm, czy opisane w postanowieniach o przedstawieniu zarzutów ewentualne naruszenia prawa, dokonane w związku z zajmowanymi stanowiskami w Radzie Ministrów, mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego, a tym samym czy zachodzą przesłanki do pociągnięcia Mateusza M., Mariusza B. i Krzysztofa A. do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu
— podała z kolei neo-PK.
To chyba już nawet nie koalicja 13 grudnia, lecz po prostu koalicja zemsty.
CZYTAJ TAKŻE:
-Żurek grozi prezydentowi Trybunałem Stanu! „Coraz więcej prawników prowadzi takie rozmowy. One mogą się przełożyć na działania”
-Chcą postawić Ziobrę przed TS! Czarzasty: „Koalicja wczoraj podjęła decyzję o podjęciu zebrania ponad 115 podpisów”
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747377-zurek-sciga-morawieckiego-blaszczaka-i-ardanowskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.