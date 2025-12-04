„Czas na wakacje? Na pewno nie u mnie. Dziś ruszam do USA na intensywną serię spotkań z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. Polska, Europa, Stany Zjednoczone, musimy współpracować razem” - wskazał Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Chcę przedstawić swoją koncepcję, swoją wizję gospodarczego NATO, tak aby również za oceanem zyskiwać sojuszników jak najbliższej współpracy transatlantyckiej
— wskazał Mateusz Morawiecki.
Konkretne rozmowy
To będą konkretne rozmowy o tym, jak wzmocnić nasze partnerstwo, także o tym, jak zadbać o nasze polskie interesy w Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej
— mówił.
Jak zaznaczył, będzie rozmawiał także o tym, jak uwolnić „Unię Europejską od ideologicznego gorsetu, ideologicznego szaleństwa”.
Pracujemy dalej
— dodał były premier.
Natalia Wierzbicka/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747373-morawiecki-rusza-do-usa-musimy-wspolpracowac-razem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.