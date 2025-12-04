WIDEO

Mateusz Morawiecki rusza do USA. "Musimy współpracować razem. To będą konkretne rozmowy o tym, jak wzmocnić nasze partnerstwo"

Czas na wakacje? Na pewno nie u mnie. Dziś ruszam do USA na intensywną serię spotkań z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. Polska, Europa, Stany Zjednoczone, musimy współpracować razem” - wskazał Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Chcę przedstawić swoją koncepcję, swoją wizję gospodarczego NATO, tak aby również za oceanem zyskiwać sojuszników jak najbliższej współpracy transatlantyckiej

— wskazał Mateusz Morawiecki.

Konkretne rozmowy

To będą konkretne rozmowy o tym, jak wzmocnić nasze partnerstwo, także o tym, jak zadbać o nasze polskie interesy w Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej

— mówił.

Jak zaznaczył, będzie rozmawiał także o tym, jak uwolnić „Unię Europejską od ideologicznego gorsetu, ideologicznego szaleństwa”.

Pracujemy dalej

— dodał były premier.

