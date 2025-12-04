Rząd Koalicji 13 Grudnia panicznie szuka oszczędności. Ofiarą cięć mogą paść seniorzy, którzy możliwe, że stracą częściowy dostęp do darmowych leków! „Myśląc o wprowadzeniu oszczędności w tej sferze, raczej chcielibyśmy zapanować nad marnotrawstwem leków. To są sygnały głównie od farmaceutów, którzy widzą, ile wykupionych i niezużytych leków wraca do aptek z różnych przyczyn. W związku z tym być może popracujemy nad innym systemem wystawiania recept” - powiedziała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda na antenie Polsat News.
Sobierańska-Grenda wskazała, że problemem NFZ jest niewystarczająca składka zdrowotna.
Dochodzimy [do ściany] ze względu na niewystarczającą składkę zdrowotną i o tym mówimy już od pewnego czasu. W przyszłym roku pomimo tego, że prognozowane wpływy są o 11 miliardów wyższe, to jednak jeszcze brakuje środków na pokrycie wszystkich potrzeb
— powiedziała.
Odniosła się także do deficytu w służbie zdrowia.
Kwota, która była podawana w sierpniu, czyli 14 miliardów, była kwotą prognozowaną. Rok w NFZ zamykamy w połowie lutego. To nie jest jakaś nowa dana. Tak naprawdę będziemy wiedzieli, ile świadczeń zostało wykonanych w podmiotach leczniczych i za ile trzeba zapłacić. Są to na pewno takie kwoty, które jeszcze nie są nam ostatecznie znane
— dodała.
Minister poinformowała, że jest możliwość, żeby zabezpieczyć środki na ten rok.
Myślę, że jeżeli w tym roku wejdzie jeszcze ustawa o zmianach w funduszu medycznym, uzyska podpis pana prezydenta, to faktycznie w tym roku będziemy w stanie zabezpieczyć środki na funkcjonowanie systemu, natomiast przyszły rok, oczywiście rozmawiamy
— wyjaśniła. Jednakże opozycja alarmuje przed takim właśnie rozwiązaniem z funduszem medycznym.
Szefowa MZ została dopytana, co by radziła Donaldowi Tuskowi ws. składki zdrowotnej, czy ją podwyższyć, czy też nie.
Z punktu widzenia ministra zdrowia zawsze wolałabym, żeby została utrzymana na dotychczasowym poziomie
— odpowiedziała.
Leki dla seniorów
Minister została zapytana również o program darmowych leków dla Polaków, którzy przekroczyli 65 rok życia.
Myśląc o wprowadzeniu oszczędności w tej sferze, raczej chcielibyśmy zapanować nad marnotrawstwem leków. To są sygnały głównie od farmaceutów, którzy widzą, ile wykupionych i niezużytych leków wraca do aptek z różnych przyczyn. W związku z tym być może popracujemy nad innym systemem wystawiania recept
— odpowiedziała.
Do słów Sobierańskiej-Grendy odniósł się wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski.
Pani minister zdrowia powiedziała właśnie, że trzeba ograniczyć program bezpłatnych leków dla seniorów, bo… seniorzy biorą za dużo leków
— napisał na portalu X.
Posiłki w szpitalach
Podczas rozmowy poruszona została kwestia posiłków w szpitalach. Przypomnijmy, Business Insider dotarł do planów resortu zdrowia, które w efekcie przyniosą poważne zmiany dla pacjentów, ponieważ Jolanta Sobierańska-Grenda zaproponowała ministrowi finansów 15 konkretnych działań, które w 2026 r. docelowo mają przynieść NFZ oszczędności na kwotę 10,3 mld zł.
Nie zabieramy posiłków. Przede wszystkim to był pilotaż. Pilotaż, który sprawdził się w szpitalach. Natomiast nie chcemy chyba mieć szpitali, które są objęte pilotażem i mają dobry posiłek, a pozostałe tego dobrego posiłku nie
— stwierdziła Sobierańska-Grenda.
Jesteśmy w kontakcie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Naprawdę mamy tutaj bardzo, bardzo duży dialog. Również z całym kierownictwem Ministerstwa Finansów. Szukamy rozwiązań
— odpowiedziała minister.
Kontraktowanie lekarzy
Padło także pytanie, czy wycofanie się resortu z regulacji dotyczących kontraktowania uznaje za porażkę resortu i kapitulację przed lekarzami.
Jako kapitulacji tego nie odbieram, wpłynęło do nas dużo pomysłów na różne regulacje i tutaj również z samej strony lekarskiej, ale również z podmiotów leczniczych. Nie zapominajmy, że tak naprawdę wolumen wynagrodzeń, szczególnie tych na B2B, obciąża przede wszystkim podmioty lecznicze
— wytłumaczyła.
Dedykujemy środki oczywiście z NFZ na działalność podmiotów leczniczych, ale to już dyrektor decyduje o tym, w jakiej wysokości, akurat jeżeli chodzi o B2B, wypłaca pieniądze. W tej chwili rozmawiamy z podmiotami leczniczymi, jednym z pomysłów jest np. ustalenie procentowej skali możliwych środków do przeznaczenia na wynagrodzenia
— dodała.
Wystarczyły dwa lata rządów ekipy Tuska, żeby Polacy zaczęli odczuwać totalną zapaść państwa, zwłaszcza w tak ważnym sektorze jak służba zdrowia.
