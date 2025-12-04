Z okazji przypadającej dziś Barbórki górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) odwiedzili studio Telewizji wPolsce24! „Niestety historia zatoczyła koło i po 10 latach znowu Jastrzębska Spółka Węglowa jest na skraju upadłości. Jesteśmy mocno zaniepokojeni taką sytuacją” - podkreślił jeden z górników JSW. O kolosalnym kryzysie w spółce mówił także Grzegorz Matusiak, górnik i poseł Prawa i Sprawiedliwości, który podkreślił, że górnicy mają „pecha co do Platformy Obywatelskiej”.
Dziś obchodzona jest Barbórka, czyli dzień św. Barbary, która jest patronką m.in. górników i trudnej pracy. Ulicami śląskich miast maszerują orkiestry, organizowane msze święte oraz huczne biesiady.
Specjalnie na tę okazję górnicy ubierają mundury, a na głowie mają czako górnicze z pióropuszem. Tradycje Barbórkowe są wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
„JSW na skraju upadłości”
Z okazji ich święta górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej odwiedzili studio Telewizji wPolsce24! Mimo że Barbórka to święto radosne, górnicy nie kryli zaniepokojenia i smutku związanych ze złą sytuacją JSW.
Niestety historia zatoczyła koło i po 10 latach znowu Jastrzębska Spółka Węglowa jest na skraju upadłości. Jesteśmy mocno zaniepokojeni taką sytuacją. Chcemy, aby ta spółka dobrze prosperowała. Życzymy jej jak najlepiej, ale niestety w tej chwili się dzieje bardzo źle
— podkreślił jeden z górników JSW.
Barbórka jest bardzo smutna z tego względu, że perspektywa dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jeżeli rząd nie podejmie zdecydowanych działań, jest bardzo zła
— dodał inny górnik.
„Mamy kolosalny kryzys”
Gościem na antenie Telewizji wPolsce24 był również Grzegorz Matusiak, górnik i poseł Prawa i Sprawiedliwości, który podkreślił, że górnicy mają „pecha co do Platformy Obywatelskiej”.
W 2015 roku Jastrzębska Spółka Węglowa była zadłużona na 3 miliardy i jeszcze była opcja banku holenderskiego, który mógł w każdym momencie powiedzieć: „Proszę pieniądze, jeżeli nie, to sprzedaję spółkę”, czyli za złotówkę mógł sprzedać Jastrzębską Spółkę Węglową. Myśmy tę spółkę uratowali i jak oddawaliśmy władzę w 2023 roku, na koncie bieżącym było półtora miliarda. Fundusz zapasowy wynosił 6 miliardów, 700 000 ton węgla i 200 000 ton koksu. To był naprawdę duży kapitał i nie wiem, co się stało z tymi środkami, ale widać, że władza Platformy Obywatelskiej nie prowadziła nadzoru. Mówię tu o ministrze Kropiwnickim, który bardziej dbał o swoje mieszkania niż o Jastrzębską Spółkę Węglową. Dzisiaj mamy kolosalny kryzys. Ustawa górnicza, która była dedykowana polskiej grupie górniczej, musi objąć również Jastrzębską Spółkę Węglową, która jest strategicznym producentem węgla koksującego w Europie
— mówił.
Oczywiście przekazujemy informacje Platformie Obywatelskiej, że mamy program, jak można naprawić sytuację, którą zepsuła Platforma Obywatelska, jeżeli chodzi o płynność Jastrzębskiej Spółki Węglowej
— wskazał Grzegorz Matusiak.
„Rozmowy nie było”
Zwrócił uwagę na fakt, że „rząd Platformy Obywatelskiej nie podjął rozmów ze stroną społeczną”.
Miał środki na koncie, czyli ok. 8 miliardów i te pieniądze wszystkie zostały przejedzone. Trzeba było spotkać się ze stroną społeczną, powiedzieć, że jest taka sytuacja. Tej rozmowy nie było, pieniądze przejedzone
— zaznaczył.
Wskazał, że Jastrzębska Spółka Węglowa liczy 32 tysiące pracowników.
Dzisiaj mówi się o tym, że koło 3 tys. 300, ale mówi się nawet o 5 tys. górników, którzy przejdą na tak zwane dobrowolne odprawy i urlopy górnicze. My tych pracowników już nie zastąpimy. Te miejsca pracy już nie będą do odzyskania. Druga rzecz, już wszystkie firmy wokół górnicze mówią, że zwalniają pracowników, bo nie mają możliwości po prostu utrzymać ich, bo przetargi dopiero będą w styczniu ogłaszane, a oni kończą już w grudniu i nie wiedzą, na jakich warunkach będą przystępować do tak zwanych przetargów na wykonanie usług
— przyznał Grzegorz Matusiak.
Natalia Wierzbicka/Telewizja wPolsce24
