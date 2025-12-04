Czy Polacy doczekają się reparacji wojennych od Niemców? Ta kwestia ponownie porusza opinię publiczną. 43,3 proc. badanych w sondażu SW Research dla Onetu sprzeciwia się rozwiązaniu, które zaproponował premier Donald Tusk, że to Polska powinna wypłacić zadośćuczynienia dla żyjących Polaków - ofiar II wojny światowej, jeśli Niemcy nie podejmą takiej decyzji.
Podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, szef polskiego rządu Donald Tusk podniósł kwestię możliwych wypłat przez Niemcy zadośćuczynień dla jeszcze żyjących polskich obywateli, którzy zostali bezpośrednio poszkodowani przez działania Niemców podczas II wojny światowej.
Polska sama wypłaci zadośćuczynienia?
Tusk zauważył, że według szacunków Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, takich osób jest około 50 tysięcy. Jak dodał, gdy rozmawiał w ostatnich latach o zadośćuczynieniu z poprzednim kanclerzem Olafem Scholzem, było to około 60 tysięcy osób.
Pospieszcie się, jeśli chcecie naprawdę wykonać taki gest
— zwrócił się do strony niemieckiej szef polskiego rządu.
Jeśli nie uzyskamy jakiejś szybkiej i jednoznacznej deklaracji, to będę w przyszłym roku rozważał decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków. Więcej o tym nie chcę już mówić
— oświadczył polski premier.
Polacy mają co do tego wątpliwości
W badaniu, którego wyniki opublikowano dziś, pracownia SW Research na zlecenie Onetu zadała pytanie: „Czy Pani/Pana zdaniem Polska powinna wypłacić zadośćuczynienia dla żyjących Polaków — ofiar II wojny światowej, jeśli Niemcy nie podejmą takiej decyzji?”.
25,8 proc. respondentów udzieliło pozytywnej odpowiedzi. Przeciwnego zdania jest 43,3 proc. badanych. Z kolei 30,9 proc. osób nie miało zdania w tej sprawie.
Przypomnijmy, prezydent Nawrocki w swoim wpisie podkreślił, że „Polacy zostali zaatakowani i byli mordowani przez Niemców, więc odszkodowania należą się od Niemców”. „Wbrew historycznej prawdzie, wbrew logice, wbrew jakimkolwiek wartościom jest to, żeby Naród, który cierpiał prześladowania, sam potem za tę ofiarę musiał zapłacić” - ocenił prezydent.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Prezydent Nawrocki krótko: Wbrew prawdzie i logice jest to, żeby Naród, który cierpiał prześladowania, sam potem za tę ofiarę musiał zapłacić
— TYLKO U NAS. Prof. Musiał: Plus spotkania Tuska z Merzem? Nie powiedział, że sprawa reparacji jest załatwiona, bo Polacy myślą inaczej
— TYLKO U NAS. Mularczyk: W sprawie reparacji Niemcy nic nie będą robić, jeśli nie zostaną zmuszeni. Grają na przeczekanie, a Tusk ma potwierdzać
Natalia Wierzbicka/PAP/Onet/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747365-tak-polacy-ocenili-pomysl-tuska-ws-zadoscuczynienia-sondaz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.