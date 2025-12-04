Lewica chce nowego podatku! Miałby zastąpić składkę zdrowotną. "Dojść do średniej OECD pod względem wydatków na ochronę zdrowia"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Likwidacja składki zdrowotnej i zastąpienie jej jednym podatkiem zdrowotnym – takie są założenia reformy służby zdrowia szykowanej przez Lewicę, do której dotarła „Rzeczpospolita”. Podatek miałby objąć podatników PIT i CIT, dla przeciętnego obywatela ma być tańszy.

Jak pisze czwartkowa „Rzeczpospolita”, nowy podatek zdrowotny miałby objąć zarówno płatników CIT, jak i PIT. Dla pracowników, a także małych i średnich przedsiębiorców zmiana ma oznaczać oszczędności.

Jej kluczowym elementem jest likwidacja składki zdrowotnej i zastąpienie jej jednym podatkiem zdrowotnym

— powiedział cytowany przez „Rzeczpospolitą” rzecznik prasowy Nowej Lewicy Łukasz Michnik, który koordynuje prace nad projektem.

Dzięki tym zmianom w ciągu kilku lat Polska miałaby dojść do średniej OECD pod względem wydatków na ochronę zdrowia

— dodał Michnik.

Kiedy będzie procedowany projekt?

„Rzeczpospolita” podkreśla, że nie wiadomo, czy projekt będzie procedowany jako rządowy. Rzecznik Nowej Lewicy milczy na ten temat, przywołany w artykule przedstawiciel KO wstrzymuje się z komentarzem do czasu prezentacji projektu. „Rz” zauważa też, że kondycja służby zdrowia łączy się z pozycją minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

Dla nowej szefowej resortu obecna sytuacja finansowa systemu ochrony zdrowia to pierwszy duży polityczny kryzys. Tymczasem Donald Tusk w jednym ze swoich filmów w mediach społecznościowych zapowiedział kolejne podejście do pomysłu obniżenia składki zdrowotnej. Lewica nie chce o tym słyszeć

— wskazano w artykule.

Przywołane w tekście „Rz” badania CBOS wskazują, że według 93 proc. ankietowanych rząd będzie zajmował się poprawą dostępu do usług medycznych.

mly/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych