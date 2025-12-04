Likwidacja składki zdrowotnej i zastąpienie jej jednym podatkiem zdrowotnym – takie są założenia reformy służby zdrowia szykowanej przez Lewicę, do której dotarła „Rzeczpospolita”. Podatek miałby objąć podatników PIT i CIT, dla przeciętnego obywatela ma być tańszy.
Jak pisze czwartkowa „Rzeczpospolita”, nowy podatek zdrowotny miałby objąć zarówno płatników CIT, jak i PIT. Dla pracowników, a także małych i średnich przedsiębiorców zmiana ma oznaczać oszczędności.
Jej kluczowym elementem jest likwidacja składki zdrowotnej i zastąpienie jej jednym podatkiem zdrowotnym
— powiedział cytowany przez „Rzeczpospolitą” rzecznik prasowy Nowej Lewicy Łukasz Michnik, który koordynuje prace nad projektem.
Dzięki tym zmianom w ciągu kilku lat Polska miałaby dojść do średniej OECD pod względem wydatków na ochronę zdrowia
— dodał Michnik.
Kiedy będzie procedowany projekt?
„Rzeczpospolita” podkreśla, że nie wiadomo, czy projekt będzie procedowany jako rządowy. Rzecznik Nowej Lewicy milczy na ten temat, przywołany w artykule przedstawiciel KO wstrzymuje się z komentarzem do czasu prezentacji projektu. „Rz” zauważa też, że kondycja służby zdrowia łączy się z pozycją minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.
Dla nowej szefowej resortu obecna sytuacja finansowa systemu ochrony zdrowia to pierwszy duży polityczny kryzys. Tymczasem Donald Tusk w jednym ze swoich filmów w mediach społecznościowych zapowiedział kolejne podejście do pomysłu obniżenia składki zdrowotnej. Lewica nie chce o tym słyszeć
— wskazano w artykule.
Przywołane w tekście „Rz” badania CBOS wskazują, że według 93 proc. ankietowanych rząd będzie zajmował się poprawą dostępu do usług medycznych.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747357-lewica-chce-nowego-podatku-zastapi-skladke-zdrowotna
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.