TYLKO U NAS. Prof. Czarnek dosadnie o Żurku: "Miernota prawnicza, która dzisiaj okupuje Ministerstwo Sprawiedliwości"

Prof. Przemysław Czarnek był gościem programu "Na linii ognia" w Telewizji wPolsce24 / autor: Fratria
Miernota prawnicza, która dzisiaj okupuje Ministerstwo Sprawiedliwości, mówi do sędziów Sądu Najwyższego (…), że nie będzie uznawał orzeczenia czegoś, co nie jest sądem, a zapadło w budynku sądu. Miernotę prawniczą trzeba będzie pociągnąć do odpowiedzialności za zakłócanie i nieuznawanie orzeczeń legalnego Sądu Najwyższego” - nie szczędził dosadnych słów na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, konstytucjonalista, były szef MEiN.

W programie „Na linii ognia” przypomniano o uchwale Sądu Najwyższego, ale także zakłóceniu obrad przez grupkę osób.

