„Miernota prawnicza, która dzisiaj okupuje Ministerstwo Sprawiedliwości, mówi do sędziów Sądu Najwyższego (…), że nie będzie uznawał orzeczenia czegoś, co nie jest sądem, a zapadło w budynku sądu. Miernotę prawniczą trzeba będzie pociągnąć do odpowiedzialności za zakłócanie i nieuznawanie orzeczeń legalnego Sądu Najwyższego” - nie szczędził dosadnych słów na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, konstytucjonalista, były szef MEiN.
Mocno o Żurku! „Miernota prawnicza”
W programie „Na linii ognia” przypomniano o uchwale Sądu Najwyższego, ale także zakłóceniu obrad przez grupkę osób.
CZYTAJ WIĘCEJ: Zakłócili obrady SN, później atakowali reportera TV wPolsce24. „Pan nie jest dziennikarzem”. Żona Kijowskiego: „To prawackie ścierwo”…
