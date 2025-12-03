Sejmowa komisja etyki ukarała prezesa PiS. Powód? Jego mocne słowa o prowokatorach podczas miesięcznicy smoleńskiej

Komisja etyki poselskiej podjęła bulwersującą decyzję i ukarała prezesa Prawa i Sprawiedliwości / autor: Fratria

Komisja etyki poselskiej podjęła bulwersującą decyzję i ukarała prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego naganą i upomnieniem za to, że zdecydował się zareagować na haniebne słowa prowokatorów podczas sierpniowej miesięcznicy smoleńskiej. Komisja ukarała też prezesa PiS upomnieniem za słowa pod adresem dziennikarza Radomira Wita.

O decyzjach komisji poinformowała PAP posłanka Ewa Schadler (Polska 2050).

Ukaraliśmy pana posła Jarosława Kaczyńskiego zarówno upomnieniem, jak i naganą, ponieważ słowa, których użył a propos Radomira Wita, uznaliśmy za niegodne posła, jak i obrażanie ludzi słowami pod tytułem „śmieci”

— mówiła posłanka.

Wyjaśniła, że za użycie słowa „cham” w stosunku do dziennikarza Radomira Wita prezes PiS został ukarany upomnieniem, a naganą w stosunku do drugiej sprawy – dotyczącej miesięcznicy smoleńskiej 10 sierpnia br.

To były wyzwiska, które przy okazji miesięcznic smoleńskich notorycznie mają miejsce

— dodała.

Prezes Kaczyński nie stawił się przed komisją, by złożyć wyjaśnienia w tej absurdalnej sprawie.

Brak reakcji na prowokacje

O komentarz ws. decyzji komisji PAP poprosiła posła PiS Michała Wójcika, który podkreślił, że nie zgadza się z ukaraniem prezesa PiS.

Gdyby obóz władzy chciał uspokoić emocje przy tej uroczystości (miesięcznicy smoleńskiej – PAP), mógłby to zrobić jednym kiwnięciem palca, ale tego nie robi. Oni prowokują, dopuszczają do tego, żeby dochodziło do prowokacji, eskalacji emocji

— zauważył poseł.

Jak mówił, na obchodach miesięcznicy smoleńskiej pojawia się grupa ludzi, która „systematycznie prowokuje, obraża, wykrzykuje różne obelżywe hasła” w kierunku osób składających kwiaty pod pomnikiem.

To jest kompletnie nieznany sposób reagowania w naszej kulturze i naprawdę emocje są czasami duże, także u nas jako ludzi, którzy tam idą, żeby upamiętniać zgodnie z naszą kulturą

— podkreślił Wójcik.

