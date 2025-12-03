„Nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej boleśnie i tragicznie dotkniętej zbrodniami komunizmu miejsca na: propagowanie i gloryfikowanie zbrodniczej ideologii komunizmu, marksizmu-leninizmu, relatywizowania zbrodni komunistycznych w tym Zbrodni Katyńskiej, posługiwania się znakiem sierpa i młota symbolu sowieckiego imperium zła, pochwały działalności Lenina, Dzierżyńskiego i Stalina” - wskazał Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że cele i działalność funkcjonującej od 2002 r. Komunistycznej Partii Polski są niezgodne z polską konstytucją. Taka decyzja prowadzi do delegalizacji tego ugrupowania.
Wyrok TK
Sprawę skomentował w mediach społecznościowych Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Trybunał Konstytucyjny podzielił argumentację zawartą we wniosku Prezydenta RP Karola Nawrockiego i jednomyślnie w pełnym składzie orzekł, że cel, program i działalność Komunistycznej Partii Polski, są niezgodne z art. 13 w zw. z art. 11 ust. 1 zd. 2 Konstytucji RP z powodu odwoływania się do totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu oraz założenia stosowania przemocy w celu zdobycia władzy i wpływu na politykę państwa
— wskazał.
— zaznaczył.
Działania rządzących
Prezydencki minister wyjaśnił, że „konsekwencją wyroku powinna być delegalizacja, a więc wykreślenie przez sąd Komunistycznej Partii Polski z rejestru partii politycznych”.
Warto podkreślić, że Prokurator Generalny Waldemar Żurek nie stawił się na rozprawie przed Trybunałem i nie popierał wniosku poprzedniego Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry i gdyby nie wniosek Pana Prezydenta Trybunał musiałby umorzyć to postępowanie
— przekazał.
Czy to dziwi, że nie ma głosu Prokuratora Generalnego Żurka w sprawie procesu delegacji komunistów? Nie, przecież demokracja walcząca premiera Donalda Tuska, tak samo nie liczy się z prawem jak demokracja ludowa
— podkreślił Bogucki.
To był zaszczy reprezentować Prezydenta RP razem z prof. Dariuszem Dudkiem w takiej sprawie
— zakończył.
