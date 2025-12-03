KOMENTARZE

Prorządowi prawnicy atakują po decyzji SN! "Papier podpisany przez uzurpatorów". Prof. Zaradkiewicz odpowiada: "Radzę się obudzić"

Prorządowi prawnicy są wściekli na wyrok Sądu Najwyższego. / autor: Fratria
Dwie izby Sądu Najwyższego w uchwale wskazały, że „żaden sąd lub inny organ władzy publicznej nie jest uprawniony do uznania orzeczenia Sądu Najwyższego za niebyłe i pominięcia jego skutków”. Decyzja ta wywołała wściekłość środowisk prawniczych związanych z obecną władzą, która próbuje uciszyć niezależnych od nich sędziów.

Sąd Najwyższy w składzie połączonych izb Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał niezwykle ważną uchwałę.

Żaden sąd lub inny organ władzy publicznej nie jest uprawniony do uznania orzeczenia Sądu Najwyższego za niebyłe i pominięcia jego skutków. Nawet, jeśli miałoby to nastąpić z odwołaniem się do prawa Unii Europejskiej

— wskazał SN.

Jest to reakcja na wrześniową uchwałę 7 sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, która… zakwestionowała legalność funkcjonowania całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na podstawie orzeczeń TSUE i ETPCz.

CZYTAJ TAKŻE: Kluczowa uchwała Sądu Najwyższego! Nikt nie ma prawa uznania wyroków SN za niebyłe. RP nie przekazała UE takich kompetencji

Atak na SN

Uchwała ta wywołała wściekłość środowisk prawniczych kojarzonych z obecnymi władzami.

Gorąca prośba, aby nie pisać, że ten papier podpisany przez uzurpatorów w budynku Sądu Najwyższego może zmienić porządek prawny! Przecież mamy dziesiątki wyroków trybunałów i sądów, ze neosędziowie i ta izba nie tworzą sądu. Mogą stwierdzić co tylko chcą

— grzmiał Michał Wawrykiewicz, europoseł KO, adwokat, współzałożyciel „Wolnych Sądów”.

W SN właśnie grupa kilkudziesięciu prawników-uzurpatorów podejmuje kolejne juz dzialania w celu legalizacji swego nielgalnego powołania do Sądu Najwyższego. Nie sąd z nie sędziami pozbawia obywateli prawa do Wymiaru Sprawiedliwości. Zasługujemy na prawdziwy SN, a nie kabaret

— atakował Piotr Gąciarek, sędzia, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Proszę być spokojnym, dzisiejszy spektakl w Sądzie Najwyższym nie ma żadnych skutków dla polskiego porządku prawnego. Nieprawidłowo powołani sędziowie, nieważne w jakiej liczbie się zbiorą, nie mogą odejść od uchwały o mocy zasady prawnej podjętej przez prawidłowo powołanych sędziów SN. Wydali nieistniejące orzeczenie. Przepalanie pieniędzy podatników na zbędne manifestacje polityczne

— przekonywał Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości.

Radzę się obudzić”

Na wpis Mazura odpowiedział prof. Kamil Zaradkiewicz, sędzia Sądu Najwyższego.

Jest dokładnie odwrotnie. Radzę się obudzić

— zaznaczył.

Komentarzem podzielił się także mec. Bartosz Lewandowski.

A nieuznawanie uchwały Trybunału Konstytucyjnego o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa TK to nie „manifestacje polityczne” i „przepalanie” pieniędzy?

— pytał wiceministra Mazura.

