Sikorski znowu uderza w prezydenta Nawrockiego ws. ambasadorów. Domaga się akceptacji Najdera. "Nie mam żadnej odpowiedzi"

  • Polityka
  • opublikowano:
Sikorski znowu atakował prezydenta Nawrockiego ws. ambasadorów. / autor: PAP/Wiktor Dąbkowski
Sikorski znowu atakował prezydenta Nawrockiego ws. ambasadorów. / autor: PAP/Wiktor Dąbkowski

Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego za to, że nie podpisał on 40 nominacji ambasadorskich przedłożonych mu przez ministerstwo, w tym nominacji Jacka Najdera na ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych. Problemem są jednak wzbudzające ogromne kontrowersje kandydatury wystosowywane przez resort spraw zagranicznych. Sikorski m.in. proponuje na ambasadora w USA Jacka Najdera, który… był jedną z twarzy resetu w relacjach z Rosją.

Sikorski, który spotkał się z dziennikarzami w brukselskiej siedzibie NATO, ubolewał że nadal nie otrzymał odpowiedzi na pismo w sprawie nominacji ambasadorskich, które skierował do Kancelarii Prezydenta 15 października.

Nie mam żadnej odpowiedzi. Pan prezydent nie podpisuje 40 nominacji, wniosków złożonych zgodnie z prawem kandydatów, którzy przeszli pełną procedurę

— powiedział Sikorski.

Atak na prezydenta

Minister przypomniał, że zgodnie z ustawą przyjętą jeszcze przez rząd PiS, kandydat na ambasadora musi zostać zatwierdzony przez Konwent Służby Zagranicznej, w którym bierze udział przedstawiciel prezydenta, przedstawiciel premiera, szef służby zagranicznej i minister spraw zagranicznych. Następnie kandydat musi przejść sprawdzenie przez polski kontrwywiad i zostać zaopiniowany przez sejmową komisję spraw zagranicznych. Dopiero tak przygotowana kandydatura trafia do podpisu do prezydenta.

Liczyłem na lepszą współpracę z prezydentem Nawrockim. Odbyliśmy spotkanie, wydawało się, że sprawy idą w dobrą stronę

— powiedział Sikorski, przypominając, że prezydent Andrzej Duda podpisał 20 nominacji ambasadorskich.

Pismo do KPRP

Sikorski skomentował również to, dlaczego zdecydował się upublicznić treść pisma skierowanego do Kancelarii Prezydenta.

CZYTAJ TAKŻE: Spór o nominacje ambasadorów. Bezmyślny atak Sikorskiego na prezydenta Nawrockiego: „Zamiast interweniować u swego patrona…”

Nie mam ani jednego podpisu, za to są jeszcze oskarżenia jego doradców, jakobym to ja blokował nominacje. I dlatego poczułem się zmuszony do opublikowania tego pisma

— powiedział polityk.

Sprawa Najdera

Sikorski przyznał, że jedna z nominacji dotyczy Jacka Najdera, byłego ambasadora RP w Afganistanie, obecnie stałego przedstawiciela RP przy NATO, na stanowisko ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych.

Niech to świadczy o mojej intencji przywrócenia profesjonalizacji polskiej służby zagranicznej. Odziedziczyłem resort, w którym większość dyplomatów na szczeblu ambasadora była (…) partyjna. Pan ambasador Jacek Najder jest nie tylko ambasadorem tytularnym, czyli posiada najwyższy stopień dyplomatyczny, ale ma też w pełni podpisaną nominację od prezydenta Andrzeja Dudy

  • powiedział Sikorski.

Szef MSZ zapewnił, że starał się rozwiązać sprawę braku nominacji ambasadorskich.

Jeśli ona jest nierozwiązana, to proszę pytać, dlaczego, w Pałacu Prezydenckim

— zarzucał

CZYTAJ TAKŻE: Najder nowym ambasadorem RP w USA? Był jedną z twarzy „resetu” Tuska z Rosją! Prof. Lewicki: Nie zna Stanów Zjednoczonych

Problem z Najderem

Pod koniec września Karol Nawrocki podkreślił, że nie ma możliwości, aby Bogdan Klich oraz Ryszard Schnepf (chargé d’affaires we Włoszech) otrzymali nominacje ambasadorskie. W tym samym czasie Nawrocki deklarował, że w połowie października spotka się z szefem MSZ w sprawie nominacji ambasadorskich; nie było jednak w mediach informacji, że takie spotkanie się odbyło.

W miejsce Klicha Sikorski zgłosił kandydaturę wcale nie mniej kontrowersyjną.

Jacek Najder znany jest bowiem jako jedna z głównych twarzy „resetu” w relacjach z Rosją, który był realizowany za pierwszych rządów Donalda Tuska.

Co więcej, to właśnie Najder podpisał protokół błędnej identyfikacji ciała prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, a także przekazywał szyfrogramy, w których obarczano winą za tragedię generała Andrzeja Błasika.

O roli Jacka Najdera w resecie z Rosją pisali w swojej książce „Zgoda” prof. Sławomir Cenckiewicz i Michał Rachoń.

Jacek Najder w miesiąc po Smoleńsku w oficjalnych rozmowach informował Rosjan gdzie i według jakiego harmonogramu Amerykanie będą w Polsce umieszczać systemy Patriot. Idealny kandydat na ambasadora. Resetu. Więcej o jego roli w tych rozmowach w książce „Zgoda”, którą ze Sławomirem Cenckiewiczem napisaliśmy po to, żeby ruskie kwity rządu Donalda Tuska każdy mógł mieć w domowej bibliotece

— wskazywał Rachoń w serwisie X.

Czy taka osoba jest odpowiednią do reprezentowania Polski w Stanach Zjednoczonych w sytuacji, kiedy za naszą granicą trwa wojna? Jakie będzie podejście Amerykanów do takiego człowieka?

Adrian Siwek/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych