Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego za to, że nie podpisał on 40 nominacji ambasadorskich przedłożonych mu przez ministerstwo, w tym nominacji Jacka Najdera na ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych. Problemem są jednak wzbudzające ogromne kontrowersje kandydatury wystosowywane przez resort spraw zagranicznych. Sikorski m.in. proponuje na ambasadora w USA Jacka Najdera, który… był jedną z twarzy resetu w relacjach z Rosją.
Sikorski, który spotkał się z dziennikarzami w brukselskiej siedzibie NATO, ubolewał że nadal nie otrzymał odpowiedzi na pismo w sprawie nominacji ambasadorskich, które skierował do Kancelarii Prezydenta 15 października.
Nie mam żadnej odpowiedzi. Pan prezydent nie podpisuje 40 nominacji, wniosków złożonych zgodnie z prawem kandydatów, którzy przeszli pełną procedurę
— powiedział Sikorski.
Atak na prezydenta
Minister przypomniał, że zgodnie z ustawą przyjętą jeszcze przez rząd PiS, kandydat na ambasadora musi zostać zatwierdzony przez Konwent Służby Zagranicznej, w którym bierze udział przedstawiciel prezydenta, przedstawiciel premiera, szef służby zagranicznej i minister spraw zagranicznych. Następnie kandydat musi przejść sprawdzenie przez polski kontrwywiad i zostać zaopiniowany przez sejmową komisję spraw zagranicznych. Dopiero tak przygotowana kandydatura trafia do podpisu do prezydenta.
Liczyłem na lepszą współpracę z prezydentem Nawrockim. Odbyliśmy spotkanie, wydawało się, że sprawy idą w dobrą stronę
— powiedział Sikorski, przypominając, że prezydent Andrzej Duda podpisał 20 nominacji ambasadorskich.
Pismo do KPRP
Sikorski skomentował również to, dlaczego zdecydował się upublicznić treść pisma skierowanego do Kancelarii Prezydenta.
Nie mam ani jednego podpisu, za to są jeszcze oskarżenia jego doradców, jakobym to ja blokował nominacje. I dlatego poczułem się zmuszony do opublikowania tego pisma
— powiedział polityk.
Sprawa Najdera
Sikorski przyznał, że jedna z nominacji dotyczy Jacka Najdera, byłego ambasadora RP w Afganistanie, obecnie stałego przedstawiciela RP przy NATO, na stanowisko ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych.
Niech to świadczy o mojej intencji przywrócenia profesjonalizacji polskiej służby zagranicznej. Odziedziczyłem resort, w którym większość dyplomatów na szczeblu ambasadora była (…) partyjna. Pan ambasador Jacek Najder jest nie tylko ambasadorem tytularnym, czyli posiada najwyższy stopień dyplomatyczny, ale ma też w pełni podpisaną nominację od prezydenta Andrzeja Dudy
- powiedział Sikorski.
Szef MSZ zapewnił, że starał się rozwiązać sprawę braku nominacji ambasadorskich.
Jeśli ona jest nierozwiązana, to proszę pytać, dlaczego, w Pałacu Prezydenckim
— zarzucał
Problem z Najderem
Pod koniec września Karol Nawrocki podkreślił, że nie ma możliwości, aby Bogdan Klich oraz Ryszard Schnepf (chargé d’affaires we Włoszech) otrzymali nominacje ambasadorskie. W tym samym czasie Nawrocki deklarował, że w połowie października spotka się z szefem MSZ w sprawie nominacji ambasadorskich; nie było jednak w mediach informacji, że takie spotkanie się odbyło.
W miejsce Klicha Sikorski zgłosił kandydaturę wcale nie mniej kontrowersyjną.
Jacek Najder znany jest bowiem jako jedna z głównych twarzy „resetu” w relacjach z Rosją, który był realizowany za pierwszych rządów Donalda Tuska.
Co więcej, to właśnie Najder podpisał protokół błędnej identyfikacji ciała prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, a także przekazywał szyfrogramy, w których obarczano winą za tragedię generała Andrzeja Błasika.
O roli Jacka Najdera w resecie z Rosją pisali w swojej książce „Zgoda” prof. Sławomir Cenckiewicz i Michał Rachoń.
Jacek Najder w miesiąc po Smoleńsku w oficjalnych rozmowach informował Rosjan gdzie i według jakiego harmonogramu Amerykanie będą w Polsce umieszczać systemy Patriot. Idealny kandydat na ambasadora. Resetu. Więcej o jego roli w tych rozmowach w książce „Zgoda”, którą ze Sławomirem Cenckiewiczem napisaliśmy po to, żeby ruskie kwity rządu Donalda Tuska każdy mógł mieć w domowej bibliotece
— wskazywał Rachoń w serwisie X.
Czy taka osoba jest odpowiednią do reprezentowania Polski w Stanach Zjednoczonych w sytuacji, kiedy za naszą granicą trwa wojna? Jakie będzie podejście Amerykanów do takiego człowieka?
