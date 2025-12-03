TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Wójcik: Ten zamach toczy się już 2 lata! Ziobro nie ukradł ani złotówki. Jest na Węgrzech, bo nie może liczyć na uczciwy proces

Dwa lata toczy się ten zamach. Taka jest prawda. I pewnie w kontekście wniosków do Trybunału Stanu będę miał więcej do powiedzenia w najbliższym czasie, ponieważ tu są ewidentne przestępstwa. Minister Ziobro nie ukradł ani złotówki, jest w tej chwili na Węgrzech, ponieważ nie może liczyć na sprawiedliwy i uczciwy proces i to nawet, jak rozmawiam z ludźmi z tamtej strony, z posłami, to przyznają rację. Tu jest zemsta. Jak jest zemsta, to gdzie jest sprawiedliwość?” - zapytał na antenie Telewizji wPolsce24 Michał Wójcik, poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości.

Według neo-Prokuratury Krajowej Sejm może podjąć decyzję o pociągnięciu Zbigniewa Ziobry, posła PiS i byłego ministra sprawiedliwości, do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu. Tę kwestię omówił w programie „Bez pardonu” transmitowanym na antenie Telewizji wPolsce24 Michał Wójcik, poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości.…

