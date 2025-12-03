„Dwa lata toczy się ten zamach. Taka jest prawda. I pewnie w kontekście wniosków do Trybunału Stanu będę miał więcej do powiedzenia w najbliższym czasie, ponieważ tu są ewidentne przestępstwa. Minister Ziobro nie ukradł ani złotówki, jest w tej chwili na Węgrzech, ponieważ nie może liczyć na sprawiedliwy i uczciwy proces i to nawet, jak rozmawiam z ludźmi z tamtej strony, z posłami, to przyznają rację. Tu jest zemsta. Jak jest zemsta, to gdzie jest sprawiedliwość?” - zapytał na antenie Telewizji wPolsce24 Michał Wójcik, poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości.
Według neo-Prokuratury Krajowej Sejm może podjąć decyzję o pociągnięciu Zbigniewa Ziobry, posła PiS i byłego ministra sprawiedliwości, do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu. Tę kwestię omówił w programie „Bez pardonu” transmitowanym na antenie Telewizji wPolsce24 Michał Wójcik, poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/747329-tylko-u-nas-wojcik-minister-ziobro-nie-ukradl-ani-zlotowki