Nie milkną komentarze na temat prezydenckiego weta do tzw. ustawy łańcuchowej. Wśród przeciwników tej decyzji Karola Nawrockiego nad argumentami merytorycznymi często górują te emocjonalne. „Hańba. Abdykacja z elementarnej empatii” - napisała poseł KO Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, jednocześnie chwaląc się psem Nelsonem - nazwanym na cześć Nelsona Mandeli. „Imponowały mu bandyckie ustawki, kastety i okaleczanie innych. Nic dziwnego, że i cierpienie zwierząt nie robi na nim wrażenia…” - emocjonował się europoseł Michał Szczerba. Politycy opozycji, ale również doradcy prezydenta zwracają uwagę, że są dziś w Polsce ważniejsze sprawy niż psy na łańcuchu. „Warto się wczytać w proponowane zapisy a nie ulegać ‘w ciemno’ nieprawdziwej narracji” - pisze rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz..
Politycy Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy - na czele z premierem Donaldem Tuskiem i marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym - ruszyli do ataku na prezydenta Karola Nawrockiego. Jak to często bywa - odwołują się bardziej do emocji niż merytorycznych argumentów. Próbują też przemawiać z pozycji wyższości moralnej i oskarżać głowę państwa o „brak empatii”.
Pewne przepisy tej ustawy są dobre, ale niemożliwe do realizacji; w tej sytuacji nie odrzucę weta prezydenta
— w taki sposób na pytanie dziennikarzy o weto prezydenta odpowiedział dziś rano prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Politycy KO o emocjach, „ustawkach” i psie Nelsonie
A oto kilka przykładowych komentarzy przedstawicieli koalicji rządzącej.
Projekt Prezydenta dotyczący ustawy o ochronie zwierząt pogarsza sytuację psów. I dlatego - w zaproponowanym brzmieniu jest nie do akceptacji
— napisała poseł Katarzyna Piekarska.
Panie prezydencie, odebrał pan szansę setkom, tysiącom psów, które każdego dnia konają na mrozie lub w upale, przywiązane na krótkim metalowym łańcuchu, czasem przyrastającym do szyi. W Polsce, w środku Europy, w rozwijającym się kraju, takie sytuacje po prostu nie powinny mieć miejsca. Wystarczył jeden podpis, żeby zmienić ich los. Jeden podpis, żeby zmniejszyć cierpienie tych, którzy najmniej na nie zasłużyli. Wybrał pan inną, niezrozumiałą drogę. Wracamy do punktu wyjścia
— skomentowała poseł Izabela Bodnar.
U europosła Michała Szczerby emocje sięgnęły zenitu.
Imponowały mu bandyckie ustawki, kastety i okaleczanie innych. Nic dziwnego, że i cierpienie zwierząt nie robi na nim wrażenia…
— napisał polityk KO.
Kaczyński się zakiwał, głosował za ustawą łańcuchową, teraz będzie miał okazję odrzucić weto prezydenta, i już zmienia zdanie. Kilka tygodni temu kochał psy, teraz już przestał. Zakłamanie Kaczyńskiego i jego bandy jest ogromne!
— ocenił Tomasz Trela, parlamentarzysta Nowej Lewicy.
Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, kolejna poseł KO, postanowiła przy tej okazji pochwalić się zdjęciem swojego czworonożnego przyjaciela.
XXI wiek, europejskie państwo… i weto prezydenta wobec ustawy zakazującej trzymania psów na łańcuchu. Hańba. Abdykacja z elementarnej empatii. I smutny sygnał, że nawet najbardziej oczywistym zmianom prawnym rzucane są kłody pod nogi.
P.S. Poznajcie naszego przyjaciela Nelsona (nazwanego na cześć bohatera walki o wolność i sprawiedliwość - Nelsona Mandeli)
— napisała na Facebooku.
Opozycja: Premierze Tusk, ogarnij się!
Politycy opozycji i otoczenie prezydenta zwracają natomiast uwagę na to, że: a)mamy bardziej palące problemy (takie jak sytuacja w ochronie zdrowia), b)osoby komentujące sprawiają wrażenie, jakby ustawy nie znały lub nie rozumiały.
Krew mnie zalewa jak widzę te lamenty i histerię w rządowych mediach (TVP) z powodu łańcuchów dla psów. Szkoda, że nikt z rządzących i ich ludzie w tych mediach nie potrafią zainteresować się z taką determinacją losem umierających pacjentów i bankructwem służby zdrowia! Szczyt obłudy! Totalna znieczulica!
— napisał rzecznik PiS Rafał Bochenek.
Platforma i Lewica dzisiaj krzyczą o dobrostanie zwierząt - ale MILCZĄ na temat brutalnych cięć na zdrowie ! Prawie 15 mld zł chcą ZABRAĆ chorym!! ❗️NIE martwią się liczbą Pacjentów na metr kwadratowy stojących w kolejkachna SOR i do specjalistów ! nie przejmują się dostawkami dla chorych na korytarzu szpitalnym, nie zastanawiają się ilu niepełnosprawnych pacjentów mieszka w 20 metrowym pokoju w DPS! - tutaj nie krzyczą .. To PACJENTOM! Koalicja 13 grudnia GOTUJE największy DRAMAT dobrostanu!!!
— skomentowała Katarzyna Sójka, była minister zdrowia.
Prawda - kolejni pacjenci odsyłani z kwitkiem , bo nie mogą zrobić badania rezonansem i nie tylko. Psy ważniejsze niż chorzy ludzie. Zdrowie Polaków - powinno być dla tego upadłego rządu priorytetem. Premierze Donald Tusk, ogarnij się i oderwij na chwilę od podłych gierek Romana Giertycha - bo w ochronie zdrowia masz ogromny bałagan i jeżeli Cię to w ogóle obchodzi - to informuję, że cierpienia udręczonych ludzi sięgają zenitu
— napisała Beata Kempa - doradca prezydenta Karola Nawrockiego, odnosząc się do wpisu posła Bochenka.
Dobra, porozmawialiśmy o fermach, to teraz powiedzcie mi, kto wpadł na pomysł, by pies musiał mieć zapewniony kojec 20 metrów kwadrat oraz przynajmniej godzinny spacer w ciągu dnia, bo jak nie, to „aktywiści” będą mogli odbierać zwierzęta? Przecież to będzie nie tylko spektakularne pole do nadużyć, ale i martwe prawo - po co w ogóle coś takiego tworzyć? I ja się zgadzam w pelni, że trzymanie psów na łańcuchu nie powinno mieć miejsca, ale może zamiast wypuszczać buble z sejmu, to zaczniemy produkować dopracowane prawo? Czy proszę o tak wiele? PS. Wrzucanie smutnych zdjęć psów ze stocka to taki dość średni sposób na prowadzenie dyskusji o legislacji argumentacji
— ocenił Adam Czarnecki, aktywista, pomysłodawca akcji „Stoimy dla CPK”.
Ludzie nie maja pojęcia jakim absurdem była ustawa łańcuchowa. Ustawa przewidywała nawet obowiązek 20 METROWYCH KOJCÓW DLA PSÓW. To więcej wolnej przestrzeni dla psa, niż mają psy męczące się w BLOKACH. Niektórzy przekonują też, że to odpowiednia przestrzeń dla CZŁOWIEKA
— skomentował internauta „Max Hubner”.
Co zawiera prezydencka ustawa?
Rafał Leskiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, rozbił w zasadzie wszystkie argumenty przeciwników weta. A przede wszystkim - przypomniał, co zawiera prezydencki projekt.
Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zawiera dobre, potrzebne i praktyczne rozwiązania. Warto się wczytać w proponowane zapisy a nie ulegać „w ciemno” nieprawdziwej narracji
— napisał na platformie X.
Następnie Leśkiewicz wyliczył, jakie zapisy znajdziemy w propozycji głowy państwa:
Projekt zakłada:
-zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi - art. 9 ust. 2.
-zapewnienie ocieplanej budy dla psa w przypadku, gdy pies jest trzymany w kojcu, na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanym pomieszczeniu - art. 9 ust. 4. Gdy psów jest więcej, ocieplaną budę trzeba zapewnić każdemu zwierzęciu - art. 9 ust. 5.
Im szybciej Sejm zajmie się projektem, tym szybciej zwierzęta będą miały zapewnioną właściwą ochronę prawną
— podsumował rzecznik prezydenta Nawrockiego.
